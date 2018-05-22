بررسی پروژه ایران مال در شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر ،افشین حبیب زاده در جمع خبرنگاران درباره بازدید روز گذشته برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از پروژه ایران مال گفت: روز گذشته بنده به همراه ۳ نفر دیگر از اعضای شورا به نمایندگی از کمیسیون های معماری و شهرسازی، عمران و حمل و نقل و بودجه و با همراهی بازرسی شهرداری و معاونت نظارت شورا، جلسه‌ای درباره پروژه ایران مال در شهرداری منطقه ۲۲ با حضور شهردار و معاونین وی برگزار شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: پس از آنکه گزارشی از سوی مسئولان مربوطه درباره این پروژه بیان شد، بازدیدی از محل پروژه صورت گرفت و با مسئولان این پروژه نیز جلسه‌ای برگزار شد.

وی افزود: طرفین این پرونده به ارائه توضیحاتی درباره پروژه پرداخته و قرار شد جلسه بعدی هفته آینده در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار شود.

رییس کمیته عمران در ارزیابی خود از جلسه دیروز اظهار کرد: جلسه خوبی بود و با توجه به اینکه پروژه ایران مال جزء پروژه‌های بزرگ مقیاس و منحصربفرد در کشور است، قطعا می تواند تاثیرات قابل توجهی در حوزه های مختلف بر روی شهر تهران داشته باشد.

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید از ابعاد مختلف به چنین پروژه‌هایی نگاه کرد، گفت: قطعا شورا به دنبال بهبود شرایط تهران و توسعه شهر است اما موضوع رعایت ضوابط و مقررات را همزمان با توسعه شهری مدنظر قرار می دهد.

حبیب‌زاده تاکید کرد: به نظرم این دو امر قابل جمع است و ان‌شالله بتوانیم در آینده نزدیک شاهد بهبود بیش از پیش شرایط شهر تهران باشیم و بتوانیم رفاه بیشتری را برای شهروندان تهران فراهم کنیم.

وی به پتانسیل‌های تهران برای توسعه همه جانبه اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی نظیر ایران مال می تواند در زمینه گردشگری برای شهر تولید ثروت کند. ما باید سرمایه‌گذاران داخلی را تشویق کنیم تا سرمایه‌های خود را در داخل به کار بگیرند و زمینه تحقق این امر را در عمل و نه در شعار فراهم کنیم.

مسائل فنی نیز در خصوص این پروژه نیاز به تهیه برخی گزارشات داشت که مقرر شد توسط شهرداری منطقه تهیه و سپس در شورا مورد بررسی نهایی قرار گیرد.