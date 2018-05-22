بوشهر شرایط خوبی برای گسترش مراودات تجاری بین ایران و قطر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید گزدرازی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه تجارت و بازرگانی است و میتواند قطب تجارت کشور شود.
وی اضافه کرد: توسعه روابط اقتصادی بین ایران و قطر در دستور کار است و در این راستا نشستها و بازدیدهای مختلف و متنوعی با حضور فعالان و مسئولان اقتصادی دو کشور برگزار شده است.
نایب رئیس اتاق ایران و قطر با اشاره به ظرفیت بالای بوشهر در زمینه تجارت منطقهای و حمل و نقل دریایی خاطرنشان کرد: نزدیکی بنادر استان بوشهر با بنادر کشور قطر فرصت خوبی را برای توسعه مراودات دو کشور فراهم کرده است.
وی بیان کرد: پیوند بخش خصوصی فعال و توانمند دو کشور ایران و قطر میتواند شرایط خوبی را برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در سطح کلان ایجاد کند.
گزدرازی با اشاره به آمادگی بازرگانان و تجار استان بوشهر برای توسعه مراودات با قطر ادامه داد: استان بوشهر دارای ظرفیت بسیار بالایی برای تأمین مواد معدنی، غذایی و کشاورزی مورد نیاز کشور قطر است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر افزود: در صورتی که خطوط هوایی و دریایی منظم و مستمر بین بوشهر و قطر برقرار شود شاهد گسترش روابط تجاری بین این دو کشور خواهیم بود.
وی خواستار توسعه روابط بانکی بوشهر شد و تصریح کرد: باید پیگیریهای لازم به منظور فعالسازی بندر امالسعید قطر برای تخلیه کالاهای فله و همچنین کاهش فرآیند اداری صادرات به قطر انجام شود.
نظر شما