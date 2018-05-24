ثبت روزانه تا ۱۲ هزار تماس از سوی همراه اولی ها با کال سنتر ۹۹۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ایزدی بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی خبری از موفقیت سامانه «کال سنتر» همراه اول در شیراز خبر داد و با بیان اینکه سامانه «۹۹۹۰» اپراتور همراه اول با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده است، اعلام کرد: ظرف ۲ سال گذشته این سامانه که کار پاسخگویی به مشترکان همراه اول را برعهده دارد در کشور موفق به کسب جایگاه نخست شده است.

وی با یادآوری اینکه سامانه ۹۹۹۰ از سال های گذشته پاسخگوی مشترکان همراه اول بوده، افزود: این سامانه کار خود را از مدتها پیش آغاز کرده بود اما کم و کیف پاسخگویی نیاز مشترکان را به خوبی برآورده نمی ساخت، بنابر این با مشارکت بخش خصوصی اکنون مشترکان همراه اول این امکان را یافته اند که با گرفتن سرشماره ۹۹۹۰ در خصوص مسایل و مشکلات فنی، بسته های تماس و اینترنتی، تعرفه سرویس ها و دیگر خدمات همراه اول را پی گیری کنند.

ایزدی با تاکید بر اینکه مشترکان همراه اول باید در این سامانه حتما به پاسخ مناسب از سوی اپراتور برسند، افزود: با توجه به اینکه ۲ سال است استان فارس به واسطه شرکت فرس نت در کشور موفق به کسب مقام اول شده است، استان های هرمزگان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد را هم زیر پوشش این سامانه قرار داده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات فارس در عین حال جلب رضایت مشترکان را مورد اشاره قرار داد و گفت: تلاش این کال سنتر بر این مبناست که تماس ها از ناموفق به موفق ارتقا یابد.

وی با این وجود نیل به این هدف را آموزش صحیح نیروهای خدمات رسان در سامانه یادشده دانست و افزود: باید شیوه پاسخگویی به نحوی باشد که مشترکان از رضایت کافی برخوردار شوند.

ایزدی همچنین با بیان اینکه استان های دیگر از فارس در این زمینه الگو می پذیرند، خدمات سامانه ۹۹۹۰ را کاملا رایگان اعلام کرد و افزود: روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار تماس از سوی مشترکان همراه اول با کال سنتر این اپراتور ثبت می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات فارس میزان اشتغال زایی این سامانه را ۸۲ نفر عنوان کرد و گفت: در زمینه جلب رضایت مشترکان همراه اول در این بخش میزان تماس موفق از ۷۰درصد به ۹۰ درصد ارتقا داشته ایم.

در ادامه طالب شرفی، مدیرعامل کال سنتر همراه اول منطقه جنوب کشور با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان مخابرات استان انجام کار سخت بود، استفاده از تجربیات این شرکت را راهگشای سامانه یادشده دانست.

وی با اعلام اینکه در این سامانه یک میلیارد تومان جهت تجهیز و سرمایه گذاری، هزینه صرف شده است، افزود: این کار فرصتی است تا بتوانیم استانهای تحت پوشش مرکز تماس ۹۹۹۰ را افزایش دهیم.

شرفی با تاکید بر اینکه برون سپاری خدمات پشتیبانی اپراتورها به بخش خصوصی برای افزایش کیفیت خدمات به مشترکان در اولویت قرار دارد تصریح کرد: این مرکز تماس برای جلوگیری از سهل انگاری در پیاده سازی استانداردهای مورد نظر همراه اول تجهیز شده است.

وی شیوه رتبه بندی خدمات سامانه ۹۹۹۰ را بر اساس پارامترهای مورد نظر همراه اول برشمرد و گفت: تمامی استانداردها توسط همراه اول ارزیابی می شود و تماس های گرفته شده با کال سنتر بر اساس پارامترهای این اپراتور شنود می شود تا خطایی از سوی کال سنتر روی ندهد.

شرفی در ادامه از کسب مقام اول در تمامی ماه های سال ۹۵ و ۹۶ توسط مرکز پاسخگویی ۹۹۹۰ در استان فارس خبر داد و در عین حال گفت: تماس های مشترکان همراه اول به خاطر اختلالات چند وقت اخیر که به واسطه به روزرسانی روی داد افزایش داشته است.

وی با اعلام اینکه شرکت «فرس پیشگام» یادشده در سال ۱۳۸۷ تاسیس شده است عنوان کرد: ۱۰ سال حضور ما در حوزه تخصصی ICT عمده فعالیتی است که روی داده و بخش بزرگی از عملیات ما با مخابرات فارس است البته دیگر سازمان ها و نهادها از جمله شرکت نفت، دانشگاه علوم پزشکی و... از خدمات این شرکت بهره می برند.

وی همچنین از تشکیل کنسرسیومی با مشارکت ۲ شرکت حاضر در استان فارس از حدود ۵ سال پیش خبر داد که توان عملیاتی در این حوزه را افزایش داده است.