آلبوم موسیقی «فیروزه ای» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «فیروزه ای» با صدای شهرام معصومیان از سوی نشر «وارش» و «آوای سوته دلان» راهی بازار موسیقی شد. این آلبوم در قالب ۹ قطعه به نام های «هنوزم عاشقم»، «عشق و زندگی (فیروزه ای)»، «نذار این دل بمیره»، «لعنت به تقویم دلتنگ»، «مجازات عاشقی»، «عاشقم شو عشقم»، «چشماتو کم دارم»، «بگو که یادته و من تنها»، «تو هم تنها» به مخاطبان ارایه شده است.

معین راهبر، احسان خلقی، آربی کالوسیان، پیام هوشمند و شهرام معصومیان آهنگسازان این اثر هستند و ترانه قطعات نیز توسط مهرزاد امیرخانی، علی برزه کار، حسین غیاثی، سید محمد کاظمی و داود بصیری سروده شده است. ضمن اینکه معین راهبر، احسان خلقی و پیام هوشمند به عنوان تنظیم کننده در این آلبوم حضور دارند.

عرفا پاشا و سید ابراهیم حسینی نوازندگان ویولن، فرشید ادهمی نوازنده گیتار اسپانیش، گیتار الکترویک و آکوستیک، نایلون، بابک یوسفی نوازنده کلارینت، سید محمدرضا حجازی و میلاد بهمئی نوازندگان گیتار الکتریک و آکوستیک نیز گروه نوازندگان آلبوم «فیروزه ای» را تشکیل می دهند.