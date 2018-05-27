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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۵

به خوانندگی شهرام معصومیان

آلبوم موسیقی «فیروزه ای» منتشر شد

آلبوم موسیقی «فیروزه ای» منتشر شد

آلبوم «فیروزه ای» به آهنگسازی تعدادی از هنرمندان فعال موسیقی و خوانندگی شهرام معصومیان در قالب ۹ قطعه مختلف منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «فیروزه ای» با صدای شهرام معصومیان از سوی نشر «وارش» و «آوای سوته دلان» راهی بازار موسیقی شد. این آلبوم در قالب ۹ قطعه به نام های «هنوزم عاشقم»، «عشق و زندگی (فیروزه ای)»، «نذار این دل بمیره»، «لعنت به تقویم دلتنگ»، «مجازات عاشقی»، «عاشقم شو عشقم»، «چشماتو کم دارم»، «بگو که یادته و من تنها»، «تو هم تنها» به مخاطبان ارایه شده است.

معین راهبر، احسان خلقی، آربی کالوسیان، پیام هوشمند و شهرام معصومیان آهنگسازان این اثر هستند و ترانه قطعات نیز توسط مهرزاد امیرخانی، علی برزه کار، حسین غیاثی، سید محمد کاظمی و داود بصیری سروده شده است. ضمن اینکه معین راهبر، احسان خلقی و پیام هوشمند به عنوان تنظیم کننده در این آلبوم حضور دارند.

عرفا پاشا و سید ابراهیم حسینی نوازندگان ویولن، فرشید ادهمی نوازنده گیتار اسپانیش، گیتار الکترویک و آکوستیک، نایلون، بابک یوسفی  نوازنده کلارینت، سید محمدرضا حجازی و میلاد بهمئی نوازندگان گیتار الکتریک و آکوستیک نیز گروه نوازندگان آلبوم «فیروزه ای» را تشکیل می دهند.

کد مطلب 4306935
علیرضا سعیدی

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