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۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

هشدار مرکز ماهر؛

انتشار بدافزار «ادعیه ماه رمضان»/ استخراج ارز دیجیتال

انتشار بدافزار «ادعیه ماه رمضان»/ استخراج ارز دیجیتال

مرکز ماهر از انتشار بدافزار جدیدی با نام «ادعیه ماه رمضان» خبر داده است که نسبت به استخراج ارز دیجیتال از موبایل کاربر اقدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ماهر از انتشار بدافزار استخراج‌کننده ارز دیجیتال تحت عنوان «ادعیه ماه رمضان» خبر داد.

این مرکز اعلام کرد: متاسفانه تعداد بدافزارهایی که اقدام به استخراج ارز دیجیتال از دستگاه کاربران می‌کنند در حال افزایش است. در بدافزار جدیدی که با نام ادعیه ماه رمضان منتشر شده است کاربر هیچ رفتار مشکوکی از برنامه نمی‌بیند و امکان حذف برنامه توسط کاربر بسیار اندک است.

مرکز ماهر با بیان اینکه اقدامات لازم جهت مسدود کردن دامنه‌های مربوطه در حال انجام است از کاربران خواست از سایت های معتبر نرم افزارهای خود را انتخاب کنند.

جزئیات بررسی فنی این بدافزار در سایت مرکز ماهر در دسترس است.

کد مطلب 4308472

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