به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فدراسیون والیبال قرار بود خوان سیچلو هدایت تیم ملی والیبال «ب» را در بازی های آسیایی جاکارتا برعهده بگیرد. اما سیچلو پس از عقد قرار داد با تیم «سیه نا» از همکاری با ایران منصرف شد.

احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هدایت تیم ملی «ب» توسط سیچلو اظهار کرد: حضور خوان سیچلو در ایران منتفی شد. سیچلو با ارسال نامه ای اعلام کرد به دلیل قرار داد با تیمی دیگر نمی توانند هدایت تیم ایران را بر عهده بگیرد.

به این ترتیب کار خوان سیچلو در والیبال ایران تمام شده است.