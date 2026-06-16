پیاتزا ۱۵ بازیکن والیبال را به خط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، دیدارهای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری شد.

تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه خود در شهر برزیلیا یک پیروزی مقابل آرژانتین و سه شکست برابر برزیل، بلغارستان و بلژیک تجربه کرد تا با چهار امتیاز این شهر را برای حضور در هفته دوم لیگ ملت‌ها ترک کند.

تمرینات گروه دوم تیم ملی والیبال ایران از صبح امروز (سه‌شنبه ۲۶ خرداد) با حضور ۱۵ بازیکن به نام‌های ایلشن داوودی پور، علی رمضانی، احسان دانش دوست، اسماعیل مسافر، علیرضا عبدالحمیدی، امیر خواجه خلیلی، سید متین حسینی، شایان مهرابی، طاها بهبودنیا، متین احمدی، نیما باطنی، محسن دلاوری، علی ممبینی، کمیل خجسته و مرتضی طباطبایی در سالن زنده‌یاد یزدانی خرم در کمپ تیم‌های ملی والیبال آغاز شد.

تمرینات تیم ملی ب با هدف آماده سازی طبق برنامه پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ازسوی عیسی سنگدوینی، نوید مشجری، سجاد تاری‌وردی، پویا عزیزی، پیمان نعمت پور، حسین تهرانی و محسن سیاهدوش به عنوان کادر فنی برگزار می شود.

این در حالی است که علی رمضانی، شایان محرابی، محسن دلاوری و سید میتن حسینی از این جمع، صبح فردا تهران را برای حضور در اردوی تیم ملی در بلگراد ترک خواهند کرد.

تیم‌های شرکت کننده در هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) به میدان می‌روند و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.