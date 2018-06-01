به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، چند روز پیش رُزآن بار، خالق و بازیگر اصلی سریال محبوب «رزآن» محصول شبکه ای‌بی‌سی در صفحه توییتر خود به یکی از مشاوران سابق اوباما توهین کرد که باعث شد سریالش بلافاصله کنسل شود، اما بخشی از توییت او تا حدود زیادی نادیده گرفته شد و این مساله نارضایتی مسلمانان هالیوود را در پی داشته است.

روز سه‌شنبه، او در توییتر خود درباره خانم والری جرت نوشت: اخوان‌المسلمین و سیاره میمون‌ها با هم یک بچه داشتند که نتیجه‌اش شد این آدم.

بخش بیشتر اعتراض‌ها نسبت به توییت «بار» روی این متمرکز بود که یک خانم سیاهپوست را به یک میمون تشبیه کردن کاری به شدت نژادپرستانه است. دقیقا همین مساله هم باعث شد شبکه ای‌بی‌سی طی چند ساعت پس از منتشر شدن توییت سریال را کنسل کند و توییت را «منزجرکننده» بخواند.

اما نیمه نخست توییت «بار» که درباره اخوان‌المسلمین بود تا حدود زیادی نادیده گرفته شد. سو عبیدی، مدیر دفتر هالیوودی شورای امور عموم مسلمانان (MPAC) که به منظور مبارزه با کلیشه‌های موجود درباره مسلمانان به صنعت فیلم و تلویزیون آمریکا مشاوره می‌دهد، گفت: صحبت‌های رزآن بار درباره مسلمانان به نحوی نادیده گرفته شد و نسبت به قسمت سیاره میمون‌های حرف‌های او در رده دوم قرار گرفت.

او اضافه کرد: مسلمانان در هالیوود، حالا چه می‌خواهند تهیه‌کننده، فیلمنامه‌نویس، کارگردان یا بازیگر باشند، باید تلاش کنند تا صنعت فیلم و تلویزیون نسبت به انجام دادن کار درست مسئولیت‌پذیر باشد.

پژ وحدت، یک بازیگر متولد ایران که بیشتر به خاطر نقشش در سریال تلویزیونی «استخوان‌ها» شناخته می‌شود، گفت بسیار جای تاسف دارد که توهین به مسلمانان در صحبت‌های رزآن بار نادیده گرفته شد. او گفت: حس می‌کنم ما فراموش شده‌ایم.

توییت «بار» موضوع اصلی بحث جدیدترین مراسم افطار MPAC بود که عصر روز چهارشنبه در سانست برانسون استودیوز برگزار شد و حدود ۱۲۰ فعال صنعتی مسلمان و غیرمسلمان از شرکت‌های معتبری مثل دیزنی، ای‌بی‌سی، ان‌بی‌سی، هولو، نت‌فلیکس، لجندری تلویژن، ساندنس و سی‌ای‌ای در آن حضور داشتند.

با وجود اینکه خیلی‌ها از این مساله خوشحال بودند که ای‌بی‌سی پاسخ مناسبی به توییت «بار» داده، بعضی‌ها هم به این نکته اشاره کردند که اگر توییت او فقط به مسلمانان توهین کرده بود، شاید ای‌بی‌سی پاسخی متفاوت می‌داد. کما این که وحدت در این باره گفت: به نظرم اگر چنین اتفاقی افتاده بود آن توییت حتی مطرح هم نمی‌شد و این یک حقیقت ناراحت‌کننده است.

وقتی بحث به نمایش گذاشتن مسلمانان می‌شود، هالیوود سابقه خیلی خوبی ندارد. سریال‌های معروفی مثل «۲۴» شبکه فاکس و «سرزمین مادری» شوتایم هم تا به حال متهم به استفاده از کلیشه‌های مسلمان تروریست شده‌اند. حتی دیزنی هم تا به حال به خاطر مغرضانه بودن بعضی شخصیت‌های مسلمانی که ارایه کرده مورد انتقاد قرار گرفته است.