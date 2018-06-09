۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی:

۵۰۰ میلیارد تومان برای رفع مشکل واحدهای تولیدی هزینه شد

بیرجند- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان طی دو سال گذشته به رفع مشکل واحدهای تولیدی خراسان جنوبی اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر داوود شهرکی صبح شنبه در جلسه هماهنگی و پشتیبانی موضوعات اجرایی ساخت  زائرسرای بنیاد زائر در خراسان جنوبی اظهار کرد: بخش صنعت و تجارت در موضوعات اجتماعی چون پیاده‌روی اربعین، ساخت بیمارستان  و کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه پیش‌قدم بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد:  واحدهای تولیدی  و صنعتی خراسان جنوبی تا کنون ۲۰۰ میلیون تومان به زلزله‌زدگان کمک کرده‌اند که نشان از روح نوع‌دوستی مردم خراسان جنوبی دارد.

شهرکی ادامه داد: البته در راستای  بهبود وضعیت صنایع خراسان جنوبی طی دو سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی دارای مشکل کمک شده است.

وی یادآور شد: در راستای پیشرفت پروژه ساخت زائرسرا برای محرومین و نیازمندان نیز واحدهای تولیدی در حد مقدورات خود آماده همکاری با بنیاد زائر هستند.

همچنین در این جلسه موسی جوینده، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: بسیاری از ملزومات ساخت زائرسرا در مشهد مقدس برای محرومان خراسان جنوبی فراهم‌شده اما شروع کار نیاز به ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد.

وی اظهار کرد: بسیاری از محرومان و زائر اولی‌ها  در سفر زیارتی خود در خصوص اسکان با مشکل رو به رو هستند و از این جهت ساخت زائرسرا باید هر چه زودتر آغاز شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی بیان کرد: آمادگی داریم که دو طبقه از  ۹ طبقه در نظر گرفته‌شده برای زائرسرا را در اختیار ادارات و واحدهای تولیدی قرار دهیم و آنان نیز بودجه  ساخت آن را تأمین کرده و در ایام غیر پیک سفر در اختیار محرومان قرار دهند.

جوینده یادآور شد: در بحث پروانه ساخت نیز رایزنی‌هایی با شهرداری صورت گرفت است و اخذ پروانه ساخت به صورت رایگان خواهد بود.

