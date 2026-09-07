خبرگزاری مهر، گروه استانها: زیارت امام رضا(ع) شوقی است که در دل بسیاری از مردم ریشه دارد، اما گاهی هزینههای سفر و مهمتر از آن، تأمین سرپناه در مشهد، فاصلهای میان دلهای مشتاق و حرم رضوی ایجاد میکند که حالا قرار است این فاصله کوتاهتر شود.
زائرسرای ارزانقیمت خراسان جنوبی در فاصله حدود ۷۰۰ متری حرم مطهر امام رضا(ع) در حال ساخت است تا زائرانی که توان مالی محدودی دارند نیز بتوانند با خیالی آسودهتر راهی مشهد شوند.
این پروژه که سالهاست در انتظار تکمیل است، اکنون با اجرای سه طبقه و آغاز تدارکات برای ساخت پنج طبقه دیگر، وارد مرحله تازهای شده و بیش از هر چیز چشم به دستهای مردم، خیران و واقفانی دارد که میتوانند با مشارکتهای کوچک و بزرگ، رؤیای داشتن خانهای برای زائران کمبرخوردار خراسان جنوبی را به واقعیت نزدیکتر کنند.
موسی جوینده، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و مدیرعامل بنیاد زائران خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از خواستهها و آرزوهای شهید امت، فراهم شدن شرایط زیارت آسان برای افرادی بود که از تمکن مالی کافی برخوردار نیستند.
وی با اشاره به روند شکلگیری زائرسراهای استانی در مشهد مقدس افزود: پس از پیگیریهای متعدد، برای هر استان قطعه زمینی در مشهد پیشبینی و واگذار شد تا با مشارکت مردم، خیران و واقفان، زمینه ساخت زائرسرا و اسکان زائران کمبرخوردار فراهم شود.
مدیرعامل بنیاد زائران خراسان جنوبی بیان کرد: علت استفاده از عنوان زائرسرای ارزانقیمت این است که این بنا برای استفاده زائرانی ساخته میشود که توان مالی بالایی ندارند و پس از تکمیل، با کمترین هزینه ممکن در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
اجرای سه طبقه از زائرسرای هشتطبقه
وی با اشاره به روند اجرای پروژه اظهار کرد: زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس هشت طبقه دارد و تاکنون سه طبقه آن شامل دو طبقه منفی و طبقه همکف اجرا شده و سقفزنی و دیوارچینی این بخشها انجام گرفته است.
جوینده افزود: آهن مورد نیاز برای اجرای پنج طبقه دیگر نیز خریداری شده و در آستانه انعقاد قرارداد برای آغاز عملیات جوشکاری هستیم که امیدواریم طی یکی دو ماه آینده این مرحله نیز آغاز شود.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل طولانی شدن اجرای پروژه، تأمین اعتبارات مورد نیاز بوده است، گفت: این پروژه بودجه دولتی ندارد و تمام هزینههای آن از طریق کمکهای مردمی، خیران و واقفان تأمین میشود.
جوینده با بیان اینکه زمان تکمیل پروژه به میزان تأمین اعتبارات بستگی دارد، اظهار کرد: معمولاً برای تکمیل این پروژه بازه زمانی دو ساله پیشبینی میشود، اما تحقق این زمانبندی منوط به همراهی مردم و تأمین منابع مالی است.
وی گفت: اگر مردم و خیران به میدان بیایند، میتوان پروژه را سریعتر تکمیل کرد.
زائرسرای خراسان جنوبی در ۷۰۰ متری حرم
جوینده درباره محل احداث زائرسرای خراسان جنوبی گفت: این مجموعه در مشهد مقدس و در فاصله حدود ۷۰۰ متری حرم مطهر امام رضا (ع)، در محدوده طبرسی قرار دارد.
وی افزود: به گفته مسئولان بنیاد زائر کشور، این مجموعه از معدود زائرسراهایی است که موقعیت مکانی بسیار مناسبی نسبت به حرم مطهر دارد و مسیرهای دسترسی آن نیز برای زائرانی که با قطار، هواپیما، اتوبوس و سایر وسایل نقلیه به مشهد سفر میکنند، مناسب است.
حضور پررنگ مواکب خراسان جنوبی در رویدادهای مختلف
جوینده در بخش دیگری از این گفتگو به فعالیت مواکب خراسان جنوبی در مناسبتهای مختلف اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگیهای مهم مواکب استان، تابآوری و حضور مستمر مردم در میدانهای مختلف است.
وی افزود: مواکب و گروههای مردمی در مناسبتهای مختلف، از جمله مراسم تشییع و بدرقه زائران و همچنین اربعین حسینی، حضور فعال و گستردهای داشتهاند.
مدیرعامل بنیاد زائر خراسان جنوبی بیان کرد: در رویدادهای اخیر، ۳۷۵ موکب، گروه جهادی و مجموعههای مردمی در کنار مسئولان استان برای خدمترسانی به مردم و زائران به میدان آمدند.
وی با اشاره به عبور زائران از استان گفت: زائرانی از استانهای مختلف از جمله سیستان و بلوچستان، اصفهان، فارس، بوشهر، یزد و برخی استانهای غربی کشور از مسیر خراسان جنوبی عبور کردند و مواکب استان از ورودی تا خروجی، پذیرای آنان بودند.
جوینده با اشاره به فعالیت مواکب خراسان جنوبی در اربعین حسینی گفت: با وجود شرایط اقتصادی و مشکلات موجود، مردم امسال نسبت به سال گذشته کمکهای بیشتری به مواکب اربعین کردند که این موضوع جلوهای از ارادت و همدلی مردم بود.
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