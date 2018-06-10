مشکل تامین آب در سیستان و بلوچستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، باقر کرد ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون ۱۹۶۷ میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای سیستان و بلوچستان موجود است و مشکلی در تامین آب در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به راهکارهای تامین آب در سیستان و بلوچستان افزود： در حال حاضر ۱۸ برنامه تامین آب در استان در دست اجرا است که کار برخی از آنها به پایان رسیده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تصریخ کرد： انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی از جمله برنامه های کلان در بحث تامین آب در استان است که به عنوان راهکاری برای کمبود آب از سوی کارشناسان مطرح شده است.

وی گفت: هم اکنون در حوزه آب شهری، ۴۳شهر در استان وجود دارد که از آب شرب برخوردار هستند اما اخیرا برخی روستاها به دلیل مصرف بالا و گرمای هوا با افت فشار آب مواجه شده اند و در این راستا مسئولان امر با تمام ظرفیت ها در تلاش هستنذ تا این نارسایی ها جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این اظهارات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان در حالی مطرح شد که طبق آمار سازمان هواشناسی میانگین بارش امسال در سیستان و بلوچستان ۸۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است و وضعیت خشکسالی در سیستان و بلوچستان به مرز بحرانی رسیده است و به گفته رضا اربابی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان هم‌اکنون بر اساس آخرین آمارها ۱۰۰ درصد مساحت سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی است.