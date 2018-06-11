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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

در سال جاری؛

۲۰هزار تن انگور در سیستان و بلوچستان برداشت شد

۲۰هزار تن انگور در سیستان و بلوچستان برداشت شد

زاهدان- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: امسال از ۳ هزار هکتار از باغات این استان ۲۰ هزار تن انگور برداشت و روانه بازار مصرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، اردشیر شهرکی اظهار داشت: ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از باغ های سیستان و بلوچستان به کشت انگور اختصاص دارد که سه هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

وی افزود: ۸۵ درصد انگور تولیدی در سیستان و بلوچستان از نوع یاقوتی و بقیه شامل انواع فخری، لعل، امیری، سنگک، غلامی، چشم گاوی، قندهاری و حاجی عباسی است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: برداشت انگور در این استان از اواخر اردیبهشت آغاز و تا پایان خرداد ادامه داشت.

وی اضافه کرد: همه ساله حدود ۳۰ هزار تن از این محصول در سیستان و بلوچستان برداشت می شد که به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی امسال شاهد کاهش تولید این محصول بودیم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: انگور یاقوتی زودرس ترین نوع انگور در سطح کشور محسوب می شود و سازگاری با شرایط سخت محیطی دارد به همین دلیل در استان های دیگر از جمله فارس نیز تولید آن آغاز شده است.

شهرکی اظهار داشت: درخت انگور یاقوتی در نیمه دوم اسفند شکوفه می زند، اواخر فروردین میوه اش سبز می شود و در اردیبهشت شاهد تغییر رنگ حبه های آن هستیم.

کد مطلب 4318105

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