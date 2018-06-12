به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب مجموعه مقالات «جنبش‌های نوپدید دینی- معنوی» به اهتمام «محمدحسین کیانی» توسط انتشارات باقرالعلوم(ع) منتشر شد.

این کتاب در سه فصل چاپ شده است:

این اثر مشتمل بر ۲۸ مقاله از نویسندگان متعدد از مجموعه مقالاتی است که شماره‌های مختلف فصلنامه مطالعات معنوی منتشر شده است.

در انتخاب مقالات همخوانی با سه بخش اصلی کتاب مد نظر بود و از این‌رو برخی از مقالات با اثرپذیری بیشتر از علومی نظیر عرفان، جامعه‏‏شناسی، روان‏‏شناسی، هنر، انسان‏‏شناسی و مطالعات ادیان تدوین‏‏ شده‏‏اند و به دلیل عدم همخوانی با بخش‏‏های سه‏‏گانه این اثر از انتشار آنها چشم‏‏‌پوشی کردیم و این نکته موجب می‏‏شود تا خواننده را به لزوم ارجاع به شمارگان فصلنامه و مطالعه تمامی مقالات دعوت کنیم.

این کتاب داری سه بخش اصلی است که عناوین بخش‏‏های سه‏‏‌گانه عبارت است از:

فصل اول: مفاهیم و آسیب‌ها

فصل دوم: مبانی و علت‌ها

فصل سوم: موارد و مصادیق

در بخش مفاهیم و آسیب‌‏‏ها، نخست به سنخ‏‌شناسی جنبش‌‏های نوپدید معنوی در ایران و سپس به مباحثی نظیر تهاجم فرهنگی، مسئله خرافات، شریعت‏‏گریزی، انسان‏‏گرایی، تناسخ‏‏باوری، عشق و غیره خواهیم پرداخت شده است؛ ضمن آنکه درباره آسیب‏شناسی رابطه‏ی زنان و جنبش‏های نوپدید، روش‏‏‌های نفوذ و تغییر شیوه‏‏ی زندگی افراد توسط جنبش‏ها و همچنین شیوه مواجهه عرفانی با این پدیده سخن گفته شده است.

در بخش مبانی و علت‏‏ها راجع به انواع و اقسام علل پیدایش، گرایش و گسترش جنبش‌‏های نوپدید معنوی نظیر انواع علل و عوامل اجتماعی و روان‏‏شناسی، رهیافت معناگرایانه در اومانیسم مسیحی و اومانیسم سکولار، مسئله جهانی‏‏شدن، تاثیر ادیان شرق به‏‏ویژه آیین هندو خواهیم پرداخته شده است؛ ضمن آنکه درباره زمینه‏‏های فرهنگی ـ اجتماعی گرایش به جنبش‏های نوپدید معنوی در ایران و همچنین زمینه‏‏های معرفتی ورود آنها نیز سخن گفته شده است. در بخش موارد و مصادیق نیز به ده جریان معنویت‏‏گرای وین دایر، فالون دافا، دونالد والش، دیپاک چوپرا، عرفان حلقه، شیطان‏‏گرایی، پائولو کویلئو، جنبش پتانسیل انسانی و قانون جذب و دالای لاما اشاره شده است. با توجه به مطالب این آمده در این مجموعه، این اثر می‏‏تواند برای تمامی پژوهشگران حوزه معنویت و جنبش‏های نوپدید معنوی مفید و مغتنم باشد؛ چرا که به‏‏لحاظ کمی و کیفی ـ و البته در حد توان ـ به سطح مطلوبی از مصادیق، علل و آسیب‏‏ها پرداخته است؛ ضمن آنکه بسیاری از نویسندگان مقالات، از جمله پژوهشگرانی به حساب می‏‏آیند که بیش از یک دهه پیرامون جنبش‏های نوپدید معنوی به فعالیت‏‏های پژوهشی و آموزشی پرداخته‏‏اند و در این‏‏باره کارنامه موفق و درخشانی نیز دارند.

عناوین مقالات عبارتند از:

فصل اول: مفاهیم و آسیب‏ها

گونه‌شناسی سازمان‍های دینی (کلیسا، مذهب، فرقه و کیش)

جنبش‌‏های نوپدید معناگرا: یک تهاجم فرهنگی جهانی

تلاشی در سنخ‌‏شناسی جنبش‏های نوپدید معنوی ایران

آسیب‏‏‌شناسی فرقه‏‏گرایی جدید در ایران (فرقه‏‏های عرفانی یا عرفان‏‏های فرقه‏‏ای؛ کدامیک؟)

جنبش‏‌های دینی و مواجهه بنیادین عرفانی

آسیب‏‌شناسی رابطه‏ی زنان و جنبش‏های نوپدید دینی

آسیب‏شناسی عشق در معنویت‏های نوظهور

مبانی شریعت‏گریزی در عرفان‏های نوظهور

بررسی مکانیسم‏‏های نفوذ و تغییر شیوه‏‏ی زندگی افراد توسط فرقه‏‏گرایی جدید

فصل دوم: مبانی و علت‏ها

رهیافت‏‏های معنا‏‏گرایانه در اومانیسم مسیحی و اومانیسم سکولار

جهانی‏شدن و معنویت‏گرایی

ویژگی‏ها و علل جنبش‏های نوپدید معنوی

خاستگاه «جنبش‏های نوپدید دینی» از نگاه جامعه‏‏شناختی

علل روان‏شناختی در گرایش به جنبش‏های معنوی نوپدید

تأثیر ادیان شرق بر جنبش‏های نوپدید دینی

تأثیر آیین هندو در شکل‏گیری ادیان و معنویت‏های جدید در غرب

زمینه‌‏‏های فرهنگی - اجتماعی گرایش به جنبش‏های نوپدید دینی در ایران

زمینه‏‏‌های معرفتی ورود و گسترش عرفان‏‏های نوظهور (با تأکید بر آثار پائولو کوئلیو)

فصل سوم: موارد و مصادیق

واکاوی و نقد مبانی انگاره‏‏های وین والتر دایر

بررسی انسان‏‏گرایی در اندیشه دونالد والش

معنویت انسان‏‏انگار در افکار دیپاک چوپرا

عرفان حلقه، تهدیدی جدی برای بهداشت معنوی جامعه

فالون دافا: جنبش نوپدید دینی

کلیسایی برای شیطان

نقد و بررسی ویژگی‏‏های انسان ایده‏‏آل از منظر پائولو کوئیلو

ملاحظاتی انتقادی درباره دیدگاه‏های دالایی‏لاما

بررسی خودشکوفایی از منظر محی‏الدین ‏ابن‏‏عربی و جنبش پتانسیل انسانی

نقد و بررسی قانون جذب

این کتاب توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در ۷۰۰ صفحه و با قطع وزیری به قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان منتشر شده است.

علاقمندان جهت تهیه کتاب می‌توانند با شماره ۳۷۸۳۷۳۰۸ -۰۲۵ تماس گرفته و یا به دفاتر پژوهشکده در

تهران به آدرس میدان فلسطین، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک ۳۹۷

دفتر قم به آدرس بلوار نیایش جنب مصلی قدس فروشگاه پژوهشکده باقرالعلوم(ع) مراجعه فرمایند.