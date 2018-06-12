به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب مجموعه مقالات «جنبشهای نوپدید دینی- معنوی» به اهتمام «محمدحسین کیانی» توسط انتشارات باقرالعلوم(ع) منتشر شد.
این کتاب در سه فصل چاپ شده است:
این اثر مشتمل بر ۲۸ مقاله از نویسندگان متعدد از مجموعه مقالاتی است که شمارههای مختلف فصلنامه مطالعات معنوی منتشر شده است.
در انتخاب مقالات همخوانی با سه بخش اصلی کتاب مد نظر بود و از اینرو برخی از مقالات با اثرپذیری بیشتر از علومی نظیر عرفان، جامعهشناسی، روانشناسی، هنر، انسانشناسی و مطالعات ادیان تدوین شدهاند و به دلیل عدم همخوانی با بخشهای سهگانه این اثر از انتشار آنها چشمپوشی کردیم و این نکته موجب میشود تا خواننده را به لزوم ارجاع به شمارگان فصلنامه و مطالعه تمامی مقالات دعوت کنیم.
این کتاب داری سه بخش اصلی است که عناوین بخشهای سهگانه عبارت است از:
فصل اول: مفاهیم و آسیبها
فصل دوم: مبانی و علتها
فصل سوم: موارد و مصادیق
در بخش مفاهیم و آسیبها، نخست به سنخشناسی جنبشهای نوپدید معنوی در ایران و سپس به مباحثی نظیر تهاجم فرهنگی، مسئله خرافات، شریعتگریزی، انسانگرایی، تناسخباوری، عشق و غیره خواهیم پرداخت شده است؛ ضمن آنکه درباره آسیبشناسی رابطهی زنان و جنبشهای نوپدید، روشهای نفوذ و تغییر شیوهی زندگی افراد توسط جنبشها و همچنین شیوه مواجهه عرفانی با این پدیده سخن گفته شده است.
در بخش مبانی و علتها راجع به انواع و اقسام علل پیدایش، گرایش و گسترش جنبشهای نوپدید معنوی نظیر انواع علل و عوامل اجتماعی و روانشناسی، رهیافت معناگرایانه در اومانیسم مسیحی و اومانیسم سکولار، مسئله جهانیشدن، تاثیر ادیان شرق بهویژه آیین هندو خواهیم پرداخته شده است؛ ضمن آنکه درباره زمینههای فرهنگی ـ اجتماعی گرایش به جنبشهای نوپدید معنوی در ایران و همچنین زمینههای معرفتی ورود آنها نیز سخن گفته شده است. در بخش موارد و مصادیق نیز به ده جریان معنویتگرای وین دایر، فالون دافا، دونالد والش، دیپاک چوپرا، عرفان حلقه، شیطانگرایی، پائولو کویلئو، جنبش پتانسیل انسانی و قانون جذب و دالای لاما اشاره شده است. با توجه به مطالب این آمده در این مجموعه، این اثر میتواند برای تمامی پژوهشگران حوزه معنویت و جنبشهای نوپدید معنوی مفید و مغتنم باشد؛ چرا که بهلحاظ کمی و کیفی ـ و البته در حد توان ـ به سطح مطلوبی از مصادیق، علل و آسیبها پرداخته است؛ ضمن آنکه بسیاری از نویسندگان مقالات، از جمله پژوهشگرانی به حساب میآیند که بیش از یک دهه پیرامون جنبشهای نوپدید معنوی به فعالیتهای پژوهشی و آموزشی پرداختهاند و در اینباره کارنامه موفق و درخشانی نیز دارند.
عناوین مقالات عبارتند از:
فصل اول: مفاهیم و آسیبها
گونهشناسی سازمانهای دینی (کلیسا، مذهب، فرقه و کیش)
جنبشهای نوپدید معناگرا: یک تهاجم فرهنگی جهانی
تلاشی در سنخشناسی جنبشهای نوپدید معنوی ایران
آسیبشناسی فرقهگرایی جدید در ایران (فرقههای عرفانی یا عرفانهای فرقهای؛ کدامیک؟)
جنبشهای دینی و مواجهه بنیادین عرفانی
آسیبشناسی رابطهی زنان و جنبشهای نوپدید دینی
آسیبشناسی عشق در معنویتهای نوظهور
مبانی شریعتگریزی در عرفانهای نوظهور
بررسی مکانیسمهای نفوذ و تغییر شیوهی زندگی افراد توسط فرقهگرایی جدید
فصل دوم: مبانی و علتها
رهیافتهای معناگرایانه در اومانیسم مسیحی و اومانیسم سکولار
جهانیشدن و معنویتگرایی
ویژگیها و علل جنبشهای نوپدید معنوی
خاستگاه «جنبشهای نوپدید دینی» از نگاه جامعهشناختی
علل روانشناختی در گرایش به جنبشهای معنوی نوپدید
تأثیر ادیان شرق بر جنبشهای نوپدید دینی
تأثیر آیین هندو در شکلگیری ادیان و معنویتهای جدید در غرب
زمینههای فرهنگی - اجتماعی گرایش به جنبشهای نوپدید دینی در ایران
زمینههای معرفتی ورود و گسترش عرفانهای نوظهور (با تأکید بر آثار پائولو کوئلیو)
فصل سوم: موارد و مصادیق
واکاوی و نقد مبانی انگارههای وین والتر دایر
بررسی انسانگرایی در اندیشه دونالد والش
معنویت انسانانگار در افکار دیپاک چوپرا
عرفان حلقه، تهدیدی جدی برای بهداشت معنوی جامعه
فالون دافا: جنبش نوپدید دینی
کلیسایی برای شیطان
نقد و بررسی ویژگیهای انسان ایدهآل از منظر پائولو کوئیلو
ملاحظاتی انتقادی درباره دیدگاههای دالاییلاما
بررسی خودشکوفایی از منظر محیالدین ابنعربی و جنبش پتانسیل انسانی
نقد و بررسی قانون جذب
این کتاب توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در ۷۰۰ صفحه و با قطع وزیری به قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان منتشر شده است.
علاقمندان جهت تهیه کتاب میتوانند با شماره ۳۷۸۳۷۳۰۸ -۰۲۵ تماس گرفته و یا به دفاتر پژوهشکده در
تهران به آدرس میدان فلسطین، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک ۳۹۷
دفتر قم به آدرس بلوار نیایش جنب مصلی قدس فروشگاه پژوهشکده باقرالعلوم(ع) مراجعه فرمایند.
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