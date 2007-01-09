انیمیشن "فصل شکار" دوبله شد

به گزارش خبرنگار مهر، راجر آلرز، جیل کالتن و آنتونی استچی سال 2006 انیمیشن سینمایی "فصل شکار" را بر مبنای فیلمنامه ای از استیو بنسیچ، ران جی. فریدمن و سام هارپر ساختند. در این انیمیشن صداپیشگانی چون مارتین لورنس، اشتن کوچر، جان فاورو، گری سینیزی و جین کارکووسکی حضور داشتند.

انیمیشن "فصل شکار" محصول آمریکا و به مدت 99 دقیقه با هزینه ای برابر با 85 میلیون دلار تولید شده و تاکنون 179 میلیون دلار فروخته است. فروش "فصل شکار" در هفته نخست 24 میلیون دلار بوده است. این انیمیشن سینمایی در شش رشته از جمله بهترین فیلم انیمیشن سال 2006 نامزد دریافت "جوایز انی" شده است.

داستان این انیمیشن در شهری کوچک می گذرد. خرسی بزرگ با زنی جوان که صاحب اوست، در یک خانه زندگی می کنند. بوگ همان خرس قصه از کودکی مثل سگ و گربه خانگی بزرگ شده و تقریباً هیچ شناختی از زندگی در جنگل و دنیای وحش ندارد، اما دوستی بوگ با یک گوزن بازیگوش و تنها به نام الیوت موجب تحولی بزرگ در زندگی او می شود و پای خرس نازپرورده قصه ما به جنگل باز می شود، در حالی که فصل شکار شروع شده و ...

این انیمیشن در انجمن گویندگان جوان تهران به مدیریت محمدرضا علیمردانی و با حضور صداپیشگانی چون حامد عزیزی، امیرحسن مدرس، فریبا طاهری، مجید حبیبی، علی میلانی، وحید رونقی، آرزو آفری، محمدرضا علیمردانی و ... دوبله شده است.