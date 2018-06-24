محمدهادی کریمی نویسنده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های هنری خود بیان کرد: به زودی جدیدترین داستان بلندم با نام «چوبدست» منتشر می شود.

وی تاکید کرد: همچنین به زودی فیلمنامه های «برف روی شیروانی داغ» و «ساکن طبقه وسط» نیز منتشر می شود و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

کریمی در پایان یادآور شد: کتاب شعر «برف و شیروانی داغ» نیز توسط انتشارات نگاه به چاپ پنجم رسیده است. این کتاب مجموعه ای از شعرهای من است که شعرهای فیلم «برف روی شیروانی داغ» نیز بخشی از آن است.

محمدهادی کریمی سال گذشته فیلم سینمایی «کمدی انسانی» را روی پرده سینماها داشت.