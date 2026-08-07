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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

مازیار لرستانی به تلویزیون بازگشت؛ نگارش و ساخت یک تله‌فیلم

مازیار لرستانی به تلویزیون بازگشت؛ نگارش و ساخت یک تله‌فیلم

مازیار لرستانی نگارش و ساخت یک تله فیلم را برای تلویزیون بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار لرستانی پس از مدتی دوری از تولیدات تلویزیونی، این روزها ساخت یک تله‌فیلم جدید را برای تلویزیون در دستور کار قرار داده و به‌صورت همزمان مشغول نگارش و تولید این پروژه است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد مراحل ساخت این تله‌فیلم آغاز شده و لرستانی این روزها تمرکز خود را بر پیشبرد این پروژه گذاشته است. این اثر تازه‌ترین فعالیت او در حوزه تلویزیون محسوب می‌شود.

هنوز جزئیاتی درباره قصه، ترکیب بازیگران، شبکه پخش و زمان آماده شدن این تله‌فیلم اعلام نشده است.

لرستانی که سابقه فعالیت در عرصه بازیگری و کارگردانی را در کارنامه خود دارد، پیش از این نیز در آثار مختلف تلویزیونی و سینمایی حضور داشته و اکنون با این پروژه، بار دیگر همکاری خود با تلویزیون را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6910177
عطیه موذن

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