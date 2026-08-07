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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

دفتر سیاسی انصارالله:

عملیات اخیر برای خنثی کردن تدارکات نظامی عربستان انجام شد

عملیات اخیر برای خنثی کردن تدارکات نظامی عربستان انجام شد

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: عملیات اخیر نیروهای مسلح یمن با هدف خنثی کردن تدارکات نظامی عربستان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: عملیات ویژه اخیر نیروهای مسلح این کشور، اقدامی پیش‌دستانه برای ناکام گذاشتن تدارکات و برنامه‌ریزی‌های نظامی عربستان علیه یمن بوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که تحرکات اخیر علیه یمن در چارچوب دستورالعمل‌های عربستان و با حمایت و تأمین مالی آشکار ریاض انجام شده است.

دفتر سیاسی انصارالله در پایان تأکید کرد که سیاست «فرار رو به جلو» و نادیده گرفتن مطالبات ملت یمن از سوی عربستان نتیجه‌ای برای ریاض به دنبال نخواهد داشت.

نیروهای مسلح یمن شب گذشته چند اتاق فرماندهی عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد که به اعتراف وزارت دفاع دولت مستعفی یمن در این حملات ۱۷ نظامی از جمله چند افسر کشته شدند.

کد مطلب 6910573

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