عملیات اخیر برای خنثی کردن تدارکات نظامی عربستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: عملیات ویژه اخیر نیروهای مسلح این کشور، اقدامی پیشدستانه برای ناکام گذاشتن تدارکات و برنامهریزیهای نظامی عربستان علیه یمن بوده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که تحرکات اخیر علیه یمن در چارچوب دستورالعملهای عربستان و با حمایت و تأمین مالی آشکار ریاض انجام شده است.
دفتر سیاسی انصارالله در پایان تأکید کرد که سیاست «فرار رو به جلو» و نادیده گرفتن مطالبات ملت یمن از سوی عربستان نتیجهای برای ریاض به دنبال نخواهد داشت.
نیروهای مسلح یمن شب گذشته چند اتاق فرماندهی عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد که به اعتراف وزارت دفاع دولت مستعفی یمن در این حملات ۱۷ نظامی از جمله چند افسر کشته شدند.
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