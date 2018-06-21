شهادت ۲ مرزبان در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهدای ناجا، درگیری شب گذشته مرزبانان با اشرار مسلح منجر به شهادت دو مرزبان شد.

طبق این گزارش شب گذشته مرزبانان هنگ مرزی زابل، واقع در شمال سیستان و بلوچستان، گروهان «تاسوکی»، پاسگاه «تپه طالب خان» همزمان با بازی ایران و اسپانیا با افراد و اشرار مسلح درگیر شدند و مانع از ورود آنها به خاک کشور شدند.

در این درگیری دو نفر از مرزبانان استوار دوم «محسن شهرکی» و سرباز «جلال بهبودی» به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و همچنین سه نفر دیگر از مرزبانان نیز مجروح شدند.