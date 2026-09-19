برخورد انضباطی با ۱۹ مدیر مدرسه متخلف در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با تشریح آخرین اقدامات این ادارهکل برای آغاز سال تحصیلی جدید، از آمادگی مدارس استان برای بازگشایی حضوری در اول مهر خبر داد و بر تداوم نظارت بر مدارس و برخورد با دریافت وجه غیرمجاز تأکید کرد.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: جشن شکوفهها و جوانهها ۳۰ شهریورماه برگزار میشود و اول مهر نیز تمامی مدارس استان بهصورت حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: تلاش شده است شرایطی فراهم شود تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را با آمادگی مناسب آغاز کنند و خانوادهها نیز در روزهای باقیمانده نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام فرزندان خود اقدام کنند.
کلاری با اشاره به اهمیت ساماندهی نیروی انسانی گفت: در فرآیند نقل و انتقالات امسال حدود ۸ هزار نفر از فرهنگیان شرکت کردند و جابهجاییها با رضایت نسبی انجام شد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به تجربه آموزش غیرحضوری در سال گذشته، کیفیت آموزشی را یکی از دغدغههای اصلی آموزش و پرورش فارس عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از افت تحصیلی دانشآموزان، در دوره ابتدایی از ظرفیت آموزش حضوری در کلاسهای درس و همچنین فضاهایی مانند منازل، حسینیهها، مساجد، کتابخانهها و برخی ادارات استفاده شد.
وی ادامه داد: این روند در تابستان نیز با اجرای طرح «حامی» ادامه پیدا کرد و ۵۸ هزار دانشآموز استان که نیازمند مرور و تقویت یادگیری بودند، از کلاسهای آموزشی رایگان بهرهمند شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه این کلاسها در دورههای مختلف تحصیلی برگزار شد، اضافه کرد: حتی برخی خانوادهها با وجود اینکه فرزندانشان نیاز جدی به کلاسهای جبرانی نداشتند، از این ظرفیت استقبال کردند.
بیش از ۴۵۰ پروژه در مسیر توسعه فضاهای آموزشی
کلاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نهضت مدرسهسازی و عدالت آموزشی گفت: توسعه فضاهای آموزشی، تجهیزات و محتوای آموزشی از محورهای مهم آموزش و پرورش فارس در سال تحصیلی جدید است.
وی افزود: بیش از ۴۵۰ پروژه آموزشی در استان در حال اجراست که بخش قابل توجهی از آنها پیشرفت بالایی دارند و تلاش میشود بخشی از این پروژهها در سال تحصیلی جدید به بهرهبرداری برسد.
کلاری همچنین از توسعه سرانه فضاهای ورزشی مدارس خبر داد و گفت: تجهیزات ورزشی و بهداشتی مورد نیاز مدارس نیز تأمین و برای استفاده دانشآموزان به مناطق مختلف استان ارسال شده است.
فارس در رقابتهای دانشآموزی کشور درخشید
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان استان در رقابتهای دانشآموزی کشور گفت: فارس در مسابقات دانشآموزی کشور در بخش تیمی موفق به کسب مقام نخست و در رشتههای ورزشی نیز رتبه دوم شد.
کلاری با اشاره به وضعیت ثبتنام دانشآموزان گفت: فرآیند ثبتنام، دریافت کتابهای درسی و کلاسبندی دانشآموزان در حال انجام است و خانوادههایی که هنوز ثبتنام فرزندان خود را تکمیل نکردهاند، باید در روزهای باقیمانده نسبت به این موضوع اقدام کنند.
وی تأکید کرد: ثبتنام، نخستین گام برای انجام فرآیند کلاسبندی و سازماندهی نیروی انسانی مدارس است.
دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی ممنوع است
مدیرکل آموزش و پرورش فارس در پاسخ به پرسشی درباره دریافت وجه از خانوادهها در مدارس دولتی گفت: دریافت شهریه هنگام ثبتنام در مدارس دولتی و مشروط کردن ثبتنام دانشآموز به پرداخت وجه، مطلقاً ممنوع است.
کلاری با بیان اینکه مشارکت خانوادهها در تأمین هزینههای جاری مدارس باید داوطلبانه باشد، افزود: هزینههایی مانند انرژی و برخی امور جاری مدارس نیازمند منابع مالی است، اما این موضوع نباید به دریافت اجباری وجه از خانوادهها تبدیل شود.
وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد مدارس تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف، موضوع از سوی آموزش و پرورش بررسی میشود.
برخورد با ۱۹ مدیر مدرسه متخلف
کلاری همچنین از برخورد با مدیران متخلف خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته درباره عملکرد ۱۹ مدیر مدرسه تذکر داده شده و در مواردی حتی حکم مدیریت آنها ابطال شده است.
وی تأکید کرد: برخورد با تخلفات به معنای نادیده گرفتن تلاش مدیران مدارس نیست، اما در برابر دریافت وجه غیرمجاز یا مشروط کردن خدمات آموزشی به پرداخت پول، آموزش و پرورش کوتاه نخواهد آمد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مدارس گفت: در شورای آموزش و پرورش استان موضوع استفاده از ظرفیت واحدهای تجاری مدارس نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: تلاش میشود با فعالسازی ظرفیتهای قانونی و درآمدهای حاصل از واحدهای تجاری مدارس، بخشی از هزینههای جاری آنها تأمین شود تا وابستگی مدارس به مشارکتهای مردمی کاهش پیدا کند.
کلاری همچنین از تداوم طرح «دانشآموز یک تشکل» در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: هدف از این طرح، تقویت هویت ملی و دینی و افزایش نقشآفرینی دانشآموزان در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی است.
وی افزود: دانشآموزان میتوانند متناسب با علاقه و توانمندی خود در تشکلهای مختلف حضور پیدا کنند و در صورت تمایل نیز امکان شکلگیری تشکلهای جدید در چارچوب سامانه مربوط وجود دارد.
نامه ۴۰ هزار دانشآموز فارس به دبیرکل سازمان ملل
مدیرکل آموزش و پرورش فارس در ادامه با اشاره به اجرای برنامه «نماد» گفت: این طرح با هدف رصد، شناسایی و مراقبت از دانشآموزانی که در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند، اجرا میشود.
کلاری افزود: مدیران، معاونان، معلمان، مشاوران و دیگر عوامل مدرسه در این فرآیند نقش دارند تا در صورت شناسایی موارد نیازمند مداخله، اقدامات حمایتی لازم انجام شود.
وی در پایان با اشاره به اقدامات دانشآموزان فارس در حمایت از کودکان قربانی جنگ گفت: بیش از ۴۰ هزار دانشآموز استان در نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل، خواستار حمایت از کودکان مظلوم و بیگناه جهان و جلوگیری از آسیب دیدن آنان در جنگها شدند.
کلاری تصریح کرد: دانشآموزان در این نامهها نسبت به شهادت کودکان در جریان جنگها واکنش نشان داده و خواستار موضعگیری جدی جامعه جهانی در برابر این حوادث شدند.
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