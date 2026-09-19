به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن پیگیری می‌شود . والیبال ساحلی یکی از رشته‌های این بازی‌ها است که مسابقات آن در دو گروه مردان و زنان از فردا (۲۹ شهریور) آغاز می‌شود و تا ۱۱ مهر پیگیری خواهد شد.

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی مردان بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه آغاز می‌شود که تیم ایران شامل عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در گروه F با تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است.

همچنین دیگر تیم ایران نیز متشکل از ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی در گروه H با ژاپن، بنگلادش و مالدیو برای صعود از مرحله گروهی رقابت خواهند کرد.

برنامه دیدار تیم‌های والیبال ساحلی ایران در مرحله مقدماتی این بازی‌ها به وقت تهران به قرار زیر است:

یکشنبه ۲۹ شهریور، ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) – مالدیو (آدم / اسماعیل) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

دوشنبه ۳۰ شهریور؛ ایران (پورعسگری و آقاجانی) – تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح

سه‌شنبه ۳۱ شهریور؛ ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) – بنگلادش (راتول / راکش) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

چهارشنبه یکم مهر؛ ایران (پورعسگری و آقاجانی) – عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

پنج شنبه دوم مهر؛ ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) – ژاپن (کوروساوا / میزوماچی) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

شنبه چهارم مهر؛ ایران (پورعسگری و آقاجانی) – تایلند (نتیتورن / واچیراویت) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

دوشنبه ششم مهر: مرحله یک هشتم نهایی مردان

چهارشنبه هشتم مهر؛ مرحله یک چهارم نهایی مردان

پنج شنبه نهم مهر؛ نیمه نهایی مردان

شنبه یازدهم مهر؛ دیدارهای رده بندی و فینال

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان ملی پوشان والیبال ساحلی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.