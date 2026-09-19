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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

برنامه مسابقات تیم‌های ملی والیبال ساحلی در ناگویا اعلام شد

برنامه مسابقات تیم‌های ملی والیبال ساحلی در ناگویا اعلام شد

برنامه دیدار تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن پیگیری می‌شود . والیبال ساحلی یکی از رشته‌های این بازی‌ها است که مسابقات آن در دو گروه مردان و زنان از فردا (۲۹ شهریور) آغاز می‌شود و تا ۱۱ مهر پیگیری خواهد شد.

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی مردان بازی‌های آسیایی ناگویا با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه آغاز می‌شود که تیم ایران شامل عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در گروه F با تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است.

همچنین دیگر تیم ایران نیز متشکل از ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی در گروه H با ژاپن، بنگلادش و مالدیو برای صعود از مرحله گروهی رقابت خواهند کرد.

برنامه دیدار تیم‌های والیبال ساحلی ایران در مرحله مقدماتی این بازی‌ها به وقت تهران به قرار زیر است:

یکشنبه ۲۹ شهریور، ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) – مالدیو (آدم / اسماعیل) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

دوشنبه ۳۰ شهریور؛ ایران (پورعسگری و آقاجانی) – تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح

سه‌شنبه ۳۱ شهریور؛ ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) – بنگلادش (راتول / راکش) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

چهارشنبه یکم مهر؛ ایران (پورعسگری و آقاجانی) – عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

پنج شنبه دوم مهر؛ ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) – ژاپن (کوروساوا / میزوماچی) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

شنبه چهارم مهر؛ ایران (پورعسگری و آقاجانی) – تایلند (نتیتورن / واچیراویت) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح

دوشنبه ششم مهر: مرحله یک هشتم نهایی مردان

چهارشنبه هشتم مهر؛ مرحله یک چهارم نهایی مردان

پنج شنبه نهم مهر؛ نیمه نهایی مردان

شنبه یازدهم مهر؛ دیدارهای رده بندی و فینال

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان ملی پوشان والیبال ساحلی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

کد مطلب 6951284
سیده فرزانه شریفی

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