به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره بازیهای آسیایی به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن پیگیری میشود . والیبال ساحلی یکی از رشتههای این بازیها است که مسابقات آن در دو گروه مردان و زنان از فردا (۲۹ شهریور) آغاز میشود و تا ۱۱ مهر پیگیری خواهد شد.
مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی مردان بازیهای آسیایی ناگویا با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه آغاز میشود که تیم ایران شامل عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در گروه F با تایلند، عمان و تیمور شرقی همگروه است.
همچنین دیگر تیم ایران نیز متشکل از ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی در گروه H با ژاپن، بنگلادش و مالدیو برای صعود از مرحله گروهی رقابت خواهند کرد.
برنامه دیدار تیمهای والیبال ساحلی ایران در مرحله مقدماتی این بازیها به وقت تهران به قرار زیر است:
یکشنبه ۲۹ شهریور، ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) – مالدیو (آدم / اسماعیل) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح
دوشنبه ۳۰ شهریور؛ ایران (پورعسگری و آقاجانی) – تیمور شرقی (فرناندز خاویر / والنت) ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح
سهشنبه ۳۱ شهریور؛ ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) – بنگلادش (راتول / راکش) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح
چهارشنبه یکم مهر؛ ایران (پورعسگری و آقاجانی) – عمان (یوسف العبری / خلفان المعمری) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح
پنج شنبه دوم مهر؛ ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) – ژاپن (کوروساوا / میزوماچی) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح
شنبه چهارم مهر؛ ایران (پورعسگری و آقاجانی) – تایلند (نتیتورن / واچیراویت) ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح
دوشنبه ششم مهر: مرحله یک هشتم نهایی مردان
چهارشنبه هشتم مهر؛ مرحله یک چهارم نهایی مردان
پنج شنبه نهم مهر؛ نیمه نهایی مردان
شنبه یازدهم مهر؛ دیدارهای رده بندی و فینال
رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان ملی پوشان والیبال ساحلی ایران را در این رقابتها همراهی میکنند.
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