تولید ۱۱۲ هزار تن آبزیان در مازندران؛ احیای ذخایر ماهیان خزر شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین‌زاده صبح شنبه در نشست مدیران اقتصادی استان مازندران با اشاره به ظرفیت‌های شیلاتی استان اظهار کرد: مجموع تولید آبزیان داخلی در مازندران حدود ۱۱۲ هزار تن است که از این حیث استان رتبه نخست کشور را دارد.

وی افزود: در حوزه ماهیان خاویاری سالانه حدود دو هزار و ۳۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری و هشت تن خاویار در استان تولید می‌شود و بیش از ۴۰ درصد تولید گوشت و خاویار ماهیان خاویاری کشور مربوط به مازندران است.

مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه بیش از ۹۰ هزار تن ماهیان گرمابی در استان تولید می‌شود، گفت: وجود حدود ۱۲ هزار هکتار آب‌بندان، ظرفیت مهمی برای توسعه آبزی‌پروری در استان ایجاد کرده و مازندران در تولید ماهیان گرمابی نیز رتبه نخست کشور را دارد.

حسین‌زاده ارزش تولیدات آبزی‌پروری استان را حدود ۱۲.۸ همت اعلام کرد و ادامه داد: سالانه حدود ۱۰ هزار تن صید از دریای خزر در مازندران انجام می‌شود که ارزش اقتصادی آن حدود دو همت است و استان از نظر صید در میان استان‌های شمالی کشور جایگاه نخست را دارد.

مکانیزه شدن مراکز بازسازی ذخایر شیلاتی

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی حدود یک سال و نیم گذشته در حوزه شیلات مازندران گفت: تجهیز و نوسازی مراکز بازسازی ذخایر یکی از برنامه‌های مهمی بود که با تأکید استاندار مازندران و رئیس سازمان شیلات ایران دنبال شد.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: دو مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی در ساری و مرکز شهید باهنر در کلاردشت، وظیفه تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی و خاویاری را برعهده دارند که با اختصاص اعتبارات ملی مناسب، هر دو مرکز به‌طور کامل مکانیزه شدند.

حسین‌زاده تصریح کرد: این مراکز اکنون به عنوان مراکز پایلوت کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و اقدامات انجام‌شده در آنها می‌تواند الگوی سایر استان‌ها باشد.

وی با اشاره به آمار تکثیر و رهاسازی ماهیان در سال گذشته گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه انواع ماهیان خاویاری، ۷۵ میلیون قطعه ماهی استخوانی از جمله کپور و سفید و ۳۰۰ هزار قطعه ماهی آزاد دریای خزر در مراکز استان تکثیر و در منابع آبی و دریای خزر رهاسازی شد.

مدیرکل شیلات مازندران با بیان اینکه میزان تکثیر ماهی آزاد دریای خزر نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است، افزود: در سال پیش از آن حدود ۳۰ هزار قطعه ماهی آزاد تکثیر شده بود اما این رقم در سال گذشته به ۳۰۰ هزار قطعه رسید.

بازگشت ماهیان خاویاری به دریا پس از چهار دهه

حسین‌زاده یکی دیگر از اقدامات مهم شیلات مازندران را تغییر رویکرد در خصوص ماهیان خاویاری عنوان کرد و گفت: با استفاده از فناوری میکرو سزارین، امکان برداشت خاویار بدون کشتن ماهی از سال‌های گذشته فراهم شده بود اما مشکلات قراردادی باعث می‌شد ماهیان خاویاری پس از صید، به عنوان گوشت وارد بازار شوند.

وی ادامه داد: با پیشنهاد شیلات مازندران، این موضوع مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و برای نخستین بار پس از حدود ۴۰ سال، امکان رهاسازی دوباره این ماهیان در دریا فراهم شد.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: بر اساس قرارداد جدید، بخشی از ماهیان به صورت زنده نگهداری و پس از انجام فرآیندهای لازم دوباره در دریای خزر رهاسازی می‌شوند تا در سال‌های آینده نیز امکان بهره‌برداری پایدار از این ذخایر وجود داشته باشد.

افزایش ظرفیت تکثیر ماهی آزاد دریای خزر

حسین‌زاده همچنین از تغییر رویکرد در تکثیر ماهیان پرورشی موجود در مراکز بازسازی ذخایر خبر داد و اظهار کرد: پیش از این اجازه تکثیر ماهیان پرورشی موجود در مراکز وجود نداشت و تنها ماهیان وحشی برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

وی افزود: با پیشنهاد اداره کل شیلات مازندران و پس از بررسی‌های کارشناسی، سال گذشته برای نخستین بار حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ قطعه ماهی پرورشی با وزن حدود ۱۰۰ گرم تکثیر و در رودخانه‌ها رهاسازی شد.

مدیرکل شیلات مازندران خاطرنشان کرد: این تجربه برای سایر استان‌ها نیز قابل استفاده است و با اجرای آن، ظرفیت تولید و رهاسازی ماهیان برای بازسازی ذخایر دریای خزر می‌تواند چندین برابر افزایش یابد.

حسین‌زاده پیش‌بینی کرد: در صورت تداوم این روند، ظرفیت تکثیر ماهیان خاویاری و آزاد در استان می‌تواند از یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه به بیش از پنج میلیون قطعه در سال افزایش پیدا کند.

پرورش ماهی آزاد دریای خزر در قفس برای نخستین بار

وی همچنین از اجرای طرح پرورش ماهی آزاد دریای خزر در قفس‌های دریایی خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون در استان‌های شمالی کشور پرورش ماهی در قفس دنبال شده و قزل‌آلا به عنوان گونه اصلی مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: امسال برای نخستین بار گونه بومی ماهی آزاد دریای خزر در دو قفس در تنکابن پرورش داده شد و نتایج اولیه رشد بسیار مناسبی را نشان داد.

حسین‌زاده بیان کرد: ماهی آزاد دریای خزر در این طرح توانست طی حدود چهار ماه به وزن ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم برسد که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این گونه بومی برای توسعه آبزی‌پروری در قفس است.

وی تأکید کرد: تمرکز بر گونه‌های بومی دریای خزر می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای توسعه آبزی‌پروری در استان‌های شمالی کشور ایجاد کند.