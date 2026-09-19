به گزارش خبرنگار مهر با آغاز فعالیت صندوقهای درآمد ثابت ارزی و مطرح شدن این ابزار بهعنوان یکی از مسیرهای جذب ارزهای راکد و تبدیل آن به سرمایهگذاری مولد، موضوعاتی مانند نحوه نگهداری و بازدهی منابع ارزی، امکان دسترسی سرمایهگذار به اصل سرمایه و سازوکار ابطال واحدها به یکی از محورهای مهم برای ارزیابی این صندوقها تبدیل شده است. در این میان، علاوه بر ظرفیت صندوقهای ارزی برای ایجاد بازدهی از محل سرمایهگذاری در داراییها و ابزارهای مالی ارزی، میزان نقدشوندگی و اطمینان سرمایهگذاران نسبت به دریافت اصل ارز در زمان ابطال، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری اعتماد عمومی به این ابزار جدید بازار سرمایه خواهد داشت.
در همین راستا، رضا زنگنه، کارشناس بازارهای مالی و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار مهر، مهمترین چالش پیش روی صندوقهای ارزی را «اعتماد» دانست و گفت: به نظر من مهمترین چالش صندوقهای ارزی، اعتماد است.
زنگنه تاکید کرد: در اینجا جذب پول لزوماً مهمترین موضوع نیست، بلکه مردم باید کاملاً اطمینان پیدا کنند که وقتی دلار خود را وارد صندوق میکنند، در زمان ابطال نیز میتوانند اصل دلار یا اصل سرمایه خود را دریافت کنند. این موضوع بهخصوص از آن جهت اهمیت دارد که دلار در حال حاضر برای بسیاری از افراد به یک کالای امن سرمایهگذاری تبدیل شده است.
وی افزود: در کنار اصل سرمایه، بازدهی پیشبینیشده برای صندوقهای ارزی نیز مطرح است و اگر گفته میشود این صندوقها میتوانند مثلاً سالانه چهار یا پنج درصد بازدهی ایجاد کنند، این رقم طبیعتاً قطعی نیست، بلکه یک بازدهی پیشبینیشده است؛ بنابراین سرمایهگذار علاوه بر اینکه باید امکان حفظ اصل سرمایه خود را داشته باشد، انتظار دارد صندوق بتواند در بازه زمانی سرمایهگذاری، بازدهی نیز برای او ایجاد کند.
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با تأکید بر اینکه نخستین موضوع برای سرمایهگذار، اطمینان از اصل سرمایه و امکان دریافت آن در زمان ابطال است، اظهار کرد: در درجه اول بحث اعتماد اهمیت دارد. فرد باید مطمئن باشد که به جای اینکه دلار یا اسکناس خود را در خانه نگهداری کند، آن را وارد صندوق کرده و از این بابت خیال او راحت است؛ اما در زمان ابطال نیز باید همین اطمینان وجود داشته باشد و سرمایهگذار بتواند بدون دردسر و بدون اینکه با فرآیندهای فرسایشی مواجه شود، اصل سرمایه خود را دریافت کند.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: اگر امروز درخواست ابطال انجام میشود، نباید سرمایهگذار با این مسئله مواجه شود که مثلاً باید ۱۵ روز بعد دلار خود را تحویل بگیرد. سازوکار ابطال باید به شکلی باشد که سرمایهگذار در زمان نیاز بتواند بدون دردسر به دارایی خود دسترسی پیدا کند.
زنگنه تصریح کرد: به همین دلیل، اعتماد اهمیت بسیار زیادی دارد و در واقع نحوه عملکرد صندوق در فرآیند ابطال است که نشان میدهد یک صندوق ارزی تا چه اندازه میتواند برای سرمایهگذار مفید و قابل اتکا باشد.
وی با اشاره به رفتار احتمالی سرمایهگذاران در صندوقهای ارزی گفت: در ابتدای فعالیت این صندوقها، افراد زیادی ممکن است اقدام به سرمایهگذاری کنند و از آنجا که ممکن است دارنده دلار اساساً قصد نقد کردن سریع آن را نداشته باشد، احتمال دارد منابع خود را برای مدتی در صندوق نگهداری کند و بگوید فعلاً این سرمایه را نگه میدارم و کاری با آن ندارم.
او تاکید کرد: با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز موضوع ابطال اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه سرمایهگذار باید بداند هر زمان تصمیم به خروج گرفت، سازوکار مشخص و قابل اتکایی برای دسترسی به سرمایه خود وجود دارد.
زنگنه دومین چالش مهم صندوقهای ارزی را «عمق بازار» عنوان کرد و توضیح داد: موضوع دوم، عمق بازار است که کاملاً هم طبیعی است. در حال حاضر ابزار درآمد ثابت ارزی هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و فعلاً فکر میکنم تنها یک صندوق در این حوزه در حال فعالیت است و پذیرهنویسی آن نیز آغاز شده است.
کارشناس بازارهای مالی افزود: بنابراین این صندوق باید به اندازه کافی اوراق و ابزارهای ارزی باکیفیت در اختیار داشته باشد و همچنین سپردههای ارزی مناسبی داشته باشد تا بتواند بازدهی موردنظر خود را مدیریت و محقق کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در واقع یکی از نخستین سؤالات درباره صندوق درآمد ثابت ارزی همین است که این صندوق تا چه اندازه به ابزارهای ارزی باکیفیت، اوراق مناسب و سپردههای ارزی دسترسی دارد و آیا عمق کافی در بازار برای مدیریت منابع و ایجاد بازدهی مورد انتظار وجود دارد یا خیر.
زنگنه درباره نقش ضمانت نقدشوندگی در افزایش اعتماد سرمایهگذاران نیز گفت: البته تا جایی که اطلاع دارم، در مورد این صندوق یک بانک بهعنوان ضامن نقدشوندگی مطرح شده است. این موضوع نیز در نهایت به همان مسئله اعتماد برمیگردد؛ یعنی مردم باید بتوانند به صندوق و سازوکارهای آن اعتماد کنند و اطمینان داشته باشند که در زمان نیاز، امکان نقدشوندگی و دسترسی به سرمایه آنها وجود خواهد داشت.
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