هشدار وزیردفاع نسبت به برنامه آمریکا برای تغییر در جغرافیای منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر حاتمی صبح امروز در سیزدهمین کنگره جغرافیایی ایران که به میزبانی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد با بیان اینکه امنیت یک مقوله به هم‌پیوسته است، اظهار داشت: امنیت و دفاع با جغرفیا یک ‌ارتباط‌ بسیار نزدیک دارند و در طول تاریخ به خوبی شاهد این موضوع بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه ‌توسعه ‌نیز به هم پیوسته است، افزود: ‌نمی‌شود یک جزیره‌ای در ‌جایی توسعه پیدا کند و تصور کنیم که می‌شود بقیه را در توسعه‌نیافتگی نگه داشت و در عین حال در آسایش و امنیت بود که امکانپذیر نیست به ویژه در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که یک موقعیت ممتاز و ژئوپلیتیک دارد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در ۱۰۰ ‌سال گذشته ‌تحت تأثیر تقسیمات جغرافیایی بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانیان قرار داشته است، تصریح کرد: ‌تمام جنگ‌هایی که در این ۱۰۰ ساله ‌اتفاق افتاده به نوعی ریشه در همین تقسیمات جغرافیایی دارد.

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به حوادث ‌۵۰ ‌سال اخیر در منطقه، اشغال ‌ افغانستان توسط ‌شوروی‌ها، حمله رژیم بعث عراق به جمهوری اسلامی ایران، اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکایی‌ها خاطرنشان کرد: ‌همه اینها به نوعی ریشه در همین تقسیمات ‌و تنگناهای جغرافیایی داشت که در تقسیمات جغرافیایی ایجاد شده بود و این تقسیمات در موضوع دفاع، امنیت و راهبردی مهم است.

وی با بیان اینکه امروز دو طرح بسیار مهم ‌جغرافیایی ‌توسط آمریکایی‌ها در منطقه در حال اجراست، اضافه کرد: ‌این دو طرح ‌در ادامه همان تقسیمات است و همان آثار را خواهد داشت لذا برای کشورهای منطقه باید بسیار مهم باشد که بدانند نسبت به ‌منافع زودگذری که آمریکایی‌ها ‌وعده ‌می‌دهند قانع نشوند.

وزیر دفاع با اشاره به ویژگی‌ها و امتیازات خاص جمهوری اسلامی ایران در منطقه تاکید کرد: اینکه دشمنان بخواهند کشورمان را در فرسایش ژئوپلوتیک قرار ‌دهند و مسیرهای مهم انتقال انرژی را به طور مصنوعی و با هزینه‌های خیلی زیاد و با دور زدن ایران از گوشه و کنار عبور دهند حتما موجب امنیت در منطقه نخواهد شد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۰۰ سال ‌درگیر مشکلات‌ تقسیمات جغرافیایی استعماری قرار داشته است، ادامه داد: در حال حاضر دشمنان به دنبال ادامه همین مسیرند که به طور قطع اشتباه بوده و ‌به نتیجه نخواهد رسید و موجب امنیت در منطقه نخواهد شد.

امیر سرتیپ حاتمی طرح دوم دشمنان را ‌به هم زدن مرزهای جغرافیایی اعلام کرد و گفت: نظم ‌ سایکسپیکو یک نظم منبعث از ذهنیت غربی، فرصت‌طلبانه، منفعت‌محور و ‌استعماری بود که بر منطقه تحمیل شد و نظم مدنظر آمریکایی‌ها که برای منطقه نسخه شده است رسم‌الخط ناشیانه، عقب‌افتاده، قلدرمآبانه و تک‌قطبی با برتری‌جویی آمریکایی‌هاست و واقعیت آن است که رنج و آلام مردم منطقه محصول این تفکرات و ارزیابی‌های اشتباه و خودخواهانه آنان است.‌

وی با بیان اینکه ‌هزینه‌ها پرداخت شده و خون‌ها ریخته شده و جنگ‌ها اتفاق افتاده تا ‌مرزهای کنونی شکل گرفته است، اظهار داشت: به هم زدن مجدد این مرزها ‌یعنی دوباره ۱۰۰ سال دیگر ‌درگیری به منطقه تحمیل ‌شود.

وزیر دفاع در تکمیل این بخش از سخنان خود به توطئه دشمنان در کردستان عراق اشاره کرد و متذکر شد: دشمنان در گام اول با فریب‌ ‌مسئولان در کردستان عراق به دنبال تجزیه این منطقه ‌بودند که ‌با هوشیاری مردم ‌و با حمایت‌ همه‌جانبه ‌عراق، ایران و ترکیه این طرح ناکام ماند، اما آنها در خاورمیانه بزرگ و طرح خاورمیانه جدید همین کار را دنبال می‌کنند.

امیر سرتیپ حاتمی خاطرنشان کرد: ‌برخی‌کشورهای منطقه به تصور اینکه به آمریکایی‌ها نزدیک‌ترند فکر می‌کنند از تبعات به هم زدن مرزها ‌مصون خواهند ماند، اما دشمنان‌ برای نهادینه کردن استثمار ‌نیازمند کوچک کردن کشورهای منطقه هستند و این کار را در قالب این طرح‌ها دنبال می‌کنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ‌توطئه‌ها و فشار ‌بی‌امان ‌دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران ‌تاکیدکرد: ‌دشمنان ‌توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران را با محوریت قدرت موشکی هدف قرار داده‌اند که در واقع زمینه‌سازی برای تغییر مرزهاست.

وی با بیان اینکه با بودن یک جمهوری اسلامی قدرتمند اقتصادی و دفاعی توطئه‌های دشمنان پیش نخواهد رفت و ‌تجزیه کشورها اتفاق نخواهد افتاد، افزود: دشمنان به بهانه‌های دیگری ‌می‌خواهند ‌بنیه ایران را تضعیف ‌و به مردم ‌فشار بیاورند و از ملت ایران انتقام انقلاب اسلامی را بگیرند.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه دشمنان می‌گویند ‌شما نباید موشک داشته باشید چون ما نمی‌توانیم طرح‌هایمان را پیش ببریم، هشدار داد: ‌یقینا اگر این کار ‌پیش برود هم ملت ‌ و هم جمهوری اسلامی ایران آسیب خواهد دید و انتهای این کار حتما به ضرر خودمان وکشورهای منطقه خواهد بود، ‌اما بحمدالله با درایت، مدیریت، انسجام و همراهی مردم با دولتمران و قوای سه‌گانه ‌اجازه ‌نخواهیم داد ‌دشمنان ‌کارشان را پیش ببرند و ‌ملت سرافراز ایران ان‌شاءالله سربلندتر و عزیزتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: ‌طرح جنایتکارانه دشمنان علیه ایران نتیجه‌ای جز آب‌دیده‌تر شدن ملت ‌ما و تعمیق نفرت و کینه در قلب تک تک ایرانیان نسبت به آمریکایی‌ها نخواهد داشت‌.