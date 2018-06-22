به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالعزیز افروز در خطبه های نماز جمعه شهرستان سیریک گفت: شهرستان سیریک یکی از شهرستانهای شرق هرمزگان است که برای رونق اقتصادی خود باید متکی به دریا باشد تا بتواند پیشرفت وتوسعه را درمنطقه فراهم سازد.

افروز بیان داشت:وجود دریا در بندر سیریک یک نعمت خدادادی است که به مردم این منطقه اعطا شده است اما از ظرفیت های فراوان آن برای مردم شهرستان سیریک استفاده نمی شود.

امام جمعه سیریک ضمن گرامی داشت حضور استاندار هرمزگان در بین مردم این شهرستان گفت: از استاندار هرمزگان در خواست می شود تا با در نظر گرفتن توازن برای اقتصادی منطقه از ظرفیتهای دریا برای اقتصاد مردم منطقه اقدامات لازم را چاره اندیشی کند.

افروز با اشاره به خطرات ناشی از شترهای سرگردان در جاده های منطقه گفت: جاده های منتهی به شهرستان سیریک امنیت جانی مردم منطقه را به خطر انداخته ووجود شترهای سرگردان در جاده هابه معضلی غیر جبران برای شهروندان سیریکی شده است.

امام جمعه سیریک عنوان کرد:عدم وجود مدیریت مناسب در این منطقه برای جمع آوری شترها سبب شده تا حوادثی ناگوار برای مردم منطقه رقم زند وجان جوانان وشهروندان را با خطر مواجه می کند.

افروز ضمن تقدیر از همه مسئولان شهرستان گفت:همه دستگاهها اداری وغیر اداری برای توسعه شهر وایجادامنیت زحمات زیادی را متحمل شده اند که این عملکرد مدیران قابل تقدیر است.

افروز عنوان داشت:از ظرفیتهای مهم دریایی در شهرستان باید به درستی استفاده شود وهرگونه کوتاهی در این کار خیانت به مردم است که در آخرت باید پاسخگوی این مردم باشند