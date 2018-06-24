دیوید لینچ: کارهای ترامپ کودک بودن سیاستمداران آمریکا را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، دیوید لینچ خالق سریال «تویین پیکس» هرگز کسی نبوده که از گفتن چیزهای عجیب و تعجببرانگیز خجالت بکشد. این بار هم او گفته دونالد ترامپ ممکن است بتواند به عنوان یکی از بزرگترین رییسجمهورهای تاریخ به ثبت برسد. بله او واقعا چنین حرفی زده، البته باید بقیه حرفهایش را هم شنید تا منظورش مشخص شود.
لینچ در مصاحبهای که چند روز پیش با گاردین داشت، درباره وضعیت سیاسی ایالات متحده هم صحبتهایی کرد و گفت: ترامپ میتواند به عنوان یکی از بزرگترین رییسجمهورهای تاریخ به ثبت برسد چون تا حد بسیار زیادی همه چیز را به هم ریخت. هیچ کس دیگر نمیتواند با این آدم به شیوهای هوشمندانه مقابله کند.
اما چنین چیزی به این معنی نیست که او از کاری که ترامپ انجام میدهد راضی است. لینچ موضعگیری خود را اینطور توضیح داد که ترامپ با رفتارهای عجیبش توانسته بسیاری از مشکلات سیستم سیاسی آمریکا را به وضوح به نمایش بگذاردد.
لینچ گفت: این افراد به ظاهر رهبر نمیتوانند کشور را جلو ببرند، نمیتوانند هیچ کاری انجام بدهند. آنها درست مانند تعدادی کودک هستند و رفتارهای ترامپ تمام این چیزها را نشان داده است.
لینچ درست به یاد نمیآورد که در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۶ به چه کسی رای داد. او گفت فکر میکند به حزب لیبرترین رای داده باشد. با این حال دقیق به یاد دارد که در انتخابات داخلی حزب دموکرات به برنی سندرز رای داد.
او گفت: من واقعا فردی سیاسی نیستم، اما دوست دارم آزادی داشته باشم تا کاری را که میخواهم انجام دهم.
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