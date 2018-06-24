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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۳:۲۲

توسط وزارت ارتباطات؛

فهرست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی اعلام شد

فهرست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی اعلام شد

وزارت ارتباطات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از ۴۰  شرکت واردکننده گوشی همراه، توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند. 

رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می شود که تا کنون محموله هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در کرمان گفته بود: گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کرده اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می کنند.

کد مطلب 4329688

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    نظرات

    • رحیمی AT ۰۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
      4 0
      پاسخ
      بنظرم بهترین تنبیه برای شرکتهایی که ارز گرفته اند و کالا وارد نکرده اند اینه که ارزی که به انها پرداخت شده را ازشون مطالبه کنند به قیمت ارز ازاد بازار نه قیمت دولتی. هر چند که بعید میدونم بتوانند...

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