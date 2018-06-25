سرهنگ محمد اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه در ماههای اخیر افراد سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاهبرداری از طریق تلفن و برنده شدن در مسابقات مختلف اقدام به تخلیه حساب بانکی شهروندان میکنند، اظهار کرد: شگردهای مجرمانه و سرقت اطلاعات شهروندان افزایشیافته است که این مهم بر لزوم افزایش آگاهی شهروندان تأکید دارد.
وی در ادامه بابیان اینکه افرادی فرصتطلب اقدام به ایجاد انگیزه و هیجان برای دریافت اطلاعات حساب شهروندان با شیوههای مختلف برنده شدن در قرعهکشی میکنند، از شهروندان خواست تا نسبت به تماسهای مشکوک مبنی بر برنده شدن عناوین مختلفی چون قرعهکشی، مسابقه و غیره آگاهی داشته باشند و اطلاعات بانکی خود را در اختیار سودجویان قرار ندهند.
رئیس پلیس فتای استان البرز بابیان اینکه برای واریز وجه بهحساب عابر بانک نیازی به حضور صاحب کارت در کنار دستگاه خودپرداز نیست، گفت: هرگونه تماس تلفنی و یا پیامکی از طرف اشخاصی که خود را نماینده سازمانها، شرکتها و یا رادیو و غیره مبنی بر اینکه شما برنده (برنده جایزه خوشحسابی، سفر به عتبات عالیات، بستن قرارداد و غیره) شدهاید و برای دریافت جایزه بایستی به دستگاه خودپرداز مراجعه کنید، تمامی این تماسها کلاهبرداری بوده و از مراجعه بهپای دستگاه ATM جداً خودداری کنید.
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