به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر صبح دوشنبه در حاشیه پاکسازی کوه نمک اظهار داشت: مردم استان بوشهر علاقه بسیار زیادی به محیط زیست دارند و در این راستا در طرح‌های مختلف مشارکت دارند.

حسین دلشب با اشاره به اهمیت فعالیت دوست‌داران طبیعت در استان بوشهر خاطرنشان کرد: فعالیت‌های محیط زیستی توسط دلسوزان بقای طبیعت و محیط زیست در سال‌های اخیر گسترش یافته است.

وی با اشاره به اینکه چنین رفتارهایی باید به عنوان الگو در سطح جامعه نهادینه و فرهنگ‌سازی شود، اضافه کرد: در روزهای مختلف سال شاهد فعالیت دوست‌داران طبیعت هستیم که جای تقدیر دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به ارزش و جایگاه ویژه کوه نمکی استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: کوه نمک در استان بوشهر یکی از شگفت انگیزترین پدیده‌های زمین شناسی است.

وی با اشاره به اینکه کوه نمکی استان بوشهر به عنوان عروس نمکی کوه‌های ایران شناخته می‌شود، افزود: عملیات پاکسازی این کوه به مناسبت روز المپیک و محیط زیست به همت جمعی از علاقه‌مندان و فعالان محیط زیست انجام شد.

دلشب بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با همراهی علاقه مندان به محیط زیست بصورت پیوسته و دوره‌ای اقدام به زدودن زباله های موجود از این اثر بکر و منحصر به فرد می‌کند.

وی با ابراز تاسف از اینکه زباله هایی در محیط رها شده است که زیبایی چهره مناطق را خدشه‌دار می‌کند گفت: علی رغم تذکرات فراوان و توصیه های مداوم همکاران و تور لیدرها، باز هم شاهد ریختن زباله توسط برخی از افراد ناآگاه و یا بی تفاوت نسبت به محیط زیست هستیم.

پاکسازی اثر طبیعی ملی کوه نمک با حضور اداره کل حفاظت محیط زیست و همراهی اداره کل ورزش و جوانان، بسیج ناحیه کاکی، انجمن زیست محیطی سبز اندیشان کاکی، هلال احمر، شهرداری کاکی و جمعی از دوستداران محیط زیست انجام شد.