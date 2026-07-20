شنیده شدن صداهای انفجار در اربیل و سلیمانیه

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از المیادین، در ادامه ناامنی‌ها برای نیروهای اشغالگر در منطقه، منابع خبری از وقوع انفجارهای متعدد در سلیمانیه و اربیل در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

شبکه المیادین با تأیید این رخداد، به جزئیات بیشتر اشاره‌ای نکرد.

در همین حال، پایگاه خبری «المعلومه» گزارش داد که پهپادهایی بر فراز آسمان سلیمانیه رؤیت شده‌اند.

همزمان، وضعیت در اربیل نیز ملتهب گزارش شده و منابع محلی از فعال شدن آژیرهای خطر در کنسولگری آمریکا در این شهر خبر می‌دهند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که صدای انفجارها در اربیل، فضای حاکم بر مراکز دیپلماتیک و نظامی آمریکا در عراق را به شدت تحت تأثیر قرار داده و با ایجاد رعب و وحشت در میان نیروهای آمریکایی، آن‌ها را در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داده است.

ناظران سیاسی این تحولات را نشانه‌ای از گسترش دامنه پیامدهای حضور نیروهای بیگانه در منطقه و شکست سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن در عراق می‌دانند.