«تاریخ ترسناک جهان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاریخ ترسناک جهان» که سعی دارد به شیوه‌ای جذاب، مباحث و رویدادهای تاریخی را برای نوجوانان ۱۲تا ۱۸ سال روایت کند، با استفاده از تصاویر رنگی، زبان طنز و شعر این قشر از مخاطبان را به وقایع تاریخی نقاط مختلف جهان علاقه‌مند می‌کند.

درحقیقت، تری دیری نویسنده «تاریخ ترسناک جهان» به تاریخ، وی سعی کرده با نگارش مجموعه «تاریخ ترسناک» بچه‌ها را به خواندن داستان‌های تاریخی و درس تاریخ ترغیب کند.

نویسنده در کتاب «تاریخ ترسناک جهان» موضوع را عمومیت داده و از تاریخ چین، اروپای شرقی، مصر، هندوستان و ... اطلاعات کلی را در قالب ترکیبی از متن و کمیک بیان کرده است.

برخی شخصیت‌های این کتاب، کاریکاتورهای تصویری یا کاریکاتورهای شخصیتی هستند که به وقایع از دوره نئاندرتال‌های مغزخوار تا سربازان نوجوان جنگ‌های قرن بیستم می‌پردازد. ‌

اگر می‌خواهید بدانید چرا اسکندر کبیر، ریش بلند را ممنوع کرد؟ چه کسی می‌خواست با کیکی که با آب حمام پخته شده بود، دشمنانش را به آن دنیا بفرستد؟ ازی بو گندوی سامورایی‌ها چه بود این کتاب را بخوانید.

این کتاب نهمین جلد از مجموعه «تاریخ ترسناک» است که با تصویرگری مارتین براون ارائه شده است. ۸ جلد قبلی آن از سوی مهرداد تویسرکانی ترجمه و از سوی نشر افق منتشر شده و ترجمه سایر جلدهای این مجموعه به سفارش ناشر برعهده پیمان اسماعیلیان است.

کتاب «تاریخ ترسناک جهان» در قالب ۱۰۴ صفحه رنگی با شمارگان دوهزار نسخه و قیمت ۲۸۵ هزار ریال از سوی نشر افق منتشر شده است.