مهلت ثبت نام طرح  اُسوه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام دبیرخانه طرح آموزشی، تربیتی اُسوه، درپی استقبال، مهلت عضوگیری جدید طرح تا روز ۱۰ تیرماه تمدید شد.

طرح اسوه از بین قاریان و حافظان ممتاز ۹ تا ۱۲ سال طبق شرایط اعلام شده قبلی در دوره جدید خود عضو می‌گیرد و این کار هر دو سال یکبار رخ می‌دهد.

قابل ذکر است کسانی که موفق به ثبت مشخصات و دریافت کد رهگیری شده اما هنوز اقدام به ارسال فایل تلاوت نکرده‌اند، باید تا پایان تاریخ مذکور نسبت به ارسال موارد درخواستی از طریق پیام‌رسان سروش به شماره ۰۹۱۹۱۶۲۰۰۲۱ اقدام کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات کامل از شرایط و ضوابط عضویت در طرح اسوه را در پایگاه اینترنتی www.Osveh.Valasr.Net مطالعه کنند.