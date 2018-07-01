پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار از افزایش دمای هوا در استان بوشهر طی روزهای آینده خبر داد و بیان کرد: در اغلب نقاط استان شاهد افزایش دما خواهیم بود و دما به ۵۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده آرامش نسبی جو و دریا از امروز و طی روزهای آینده در سطح استان است، ادامه داد: پیش بینی می‌شود پدیده غالب طی این مدت، غبار محلی و در برخی نقاط ساحلی مه صبحگاهی باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین به سبب افزایش موقت سرعت وزش باد شمال غربی طی ساعاتی از بعدازظهر تا صبح فردا، دریا تا حدودی در این نواحی مواج خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وزش باد شمال غربی در مناطقی از کشور عراق و ایجاد گرد و خاک احتمال نفوذ این پدیده به مناطقی از شمال خلیج فارس و سواحل شمالی استان دور از انتظار نیست.

مساعدی بیان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری، همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی و طی بعد از ظهر امروز تا صبح فردا بر روی دریا گاهی وزش باد و احتمال گرد و غبار پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و طی ساعات بعدازظهر در سواحل گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: برای بندر بوشهر فردا زمان مد اول دریا ساعت یک دقیقه بامداد، جزر اول دریا در ساعت سه و ۴۰ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه و جزر دوم ساعت ۱۸ و هفت دقیقه خواهد بود.