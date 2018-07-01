۶ هزار تن شیر از دامداران یزدی خرید تضمینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهازی در جلسه ای با حضور معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در سفر به استان یزد اظهار داشت: در سطح استان یزد، هشت شرکت تعاونی مرغداران در هفت شهرستان و یک اتحادیه استانی مرغداران با قریب ۹۰۰ نفر عضو از مرغداران استان و تولید سالانه بیش از ۵۷ هزار تن محصول مرغ، تحت نظارت سازمان تعاون روستایی استان یزد فعالیت دارند.

وی افزود: همچنین ۱۲ شرکت تعاونی دامداران در ۹ شهرستان استان و یک اتحادیه استانی دامداران با قریب ۱۵ هزار نفر عضو از دامداران استان و تولید روزانه بیش از ۶۰۰ تن محصول شیر، تحت نظارت سازمان تعاون روستایی استان یزد فعالیت دارند.

جهازی با برشمردن توانمندی‌ها و پتانسیل‌های شبکه تعاونی‌های دامداران و مرغداران استان یزد عنوان کرد: شبکه تعاونی های دامداران تحت نظارت سازمان تعاون روستایی استان یزد با در اختیار داشتن پتانسیل‌ها و زیرساخت‌های فنی نظیر کارخانه تهیه خوراک دام، آزمایشگاه آنالیز شیر و خوراک دام و ۱۶ ایستگاه جمع آوری شیر، کارخانه مواد لبنی و جمع آوری و ساماندهی بالغ بر ۳۰۰ تن شیر به صورت روزانه توان پشتیبانی کامل چرخه تولید تا عرضه و مصرف شیر را دارد.

وی ادامه داد: همچنین شبکه تعاونی های مرغداران استان یزد با در اختیار داشتن کارخانه تولید خوراک طیور، مرغداری های متعدد با برنامه جوجه ریزی منظم، کشتارگاه طیور و مراکز عرضه مستقیم مرغ زنجیره تولید تا مصرف محصول مرغ را تکمیل و ساماندهی کرده اند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد با اشاره به مسائل و مشکلات دامداران و مرغداران استان و حمایت‌های دولت از این بخش تاثیرگذار در تامین امنیت غذایی استان و کشور اظهار داشت: پیرو مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و ابلاغیه معاون اجرایی رئیس جمهور مبنی بر خرید تضمینی شیرخام از دامداران توسط سازمان تعاون روستایی، برای حمایت از تولیدکنندگان شیر خام از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۵ خرید تضمینی شیر با بار میکروبی کمتر از هزار و با ۳.۲ درصد چربی به قیمت مناسب از دامداران استان یزد آغاز شده و از ابتدای اجرای طرح تا پایان خردادماه سال جاری بالغ بر ۶ هزار تن شیر خام به صورت حمایتی از دامداران استان یزد خریداری و جهت تولید پودر شیرخشک و خامه به کارخانجات لبنی مورد تایید ارسال شده است.

جهازی افزود: طرح خرید حمایتی شیر دامداران استان به منظور حمایت از تولید کننده و بازگشت به موقع سرمایه دامدار بسیار مورد استقبال دامداران استان قرار گرفته است و درخواست افزایش سهمیه استان یزد با توجه به میزان شیرتولیدی و پتانسیل های موجود وجود دارد.