به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش، سیدرضا افتخاری بعد از نشست با هواداران باشگاه استقلال که مقابل وزارت ورزش تجمع کرده بودند، گفت: به هواداران گفتم اصلا نگران نباشید، و اگر کار را به ما سپردید اجازه بدهید در یک فضای همراه با آرامش شرایط را به خوبی برای تحقق خواسته های به حق شما ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه برنامه های مختلفی را به منظور آماده سازی استقلال برای حضور پرقدرت در لیگ برتر فوتبال ایران همچنین ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تدارک دیده است، یادآور شد: نتایج این برنامه ها و فرآیندهای مختلفی را که دنبال می شود، به زودی اعلام خواهیم کرد. به هواداران اطمینان می دهم خواسته های آنها برآورده می شود.

افتخاری مذاکرات این باشگاه با بازیکنان مورد نظر را یکی از برنامه های مهم این باشگاه برای حضور پرقدرت استقلال در رقابتهای پیش رو مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: واقعیت آن است که برای مذاکرات بازیکنان آنچه اهمیت دارد حفظ منافع باشگاه و بازیکنان است. به هیچ وجه صلاح نیست که در حین مذاکرات اطلاع رسانی صورت گیرد ولی قطعا پس از پایان هر مذاکره و فرایندی که منجر به انعقاد قرارداد شود ،بلافاصله اطلاع رسانی می کنیم. سایت باشگاه هم منبع رسمی اخبار این باشگاه است که هواداران می توانند اخبار صحیح را از طریق سایت دنبال کنند .

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص آخرین وضعیت بازیکنانی که با استقلال قرارداد بستند گفت: همین امروز صبح جلسه نهایی با وریا غفوری برگزار شد و حضور این بازیکنان در استقلال استمرار خواهد داشت. این بازیکن تعصب خاصی به استقلال دارد و به ما اعلام کرد در ایران به جز استقلال در تیم دیگری بازی نخواهد کرد.از طرفی مذاکرات با تیام،جبارف و امید ابراهیمی ادامه خواهد داشت.