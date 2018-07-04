به گزارش خبرگزاری مهر، المسیره گزارش داد: طبق منابع رسانه ای و شبکه های اجتماعی سعودی؛ ۷۶ افسر و سرباز سعودی در ماه ژوئن گذشته کشته و زخمی شده اند.

براساس این گزاش؛ طبق اعلام خبرگزاری واس و آنچه شبکه های اجتماعی عربستانی اعلام کرده اند بیش از ۳۰ نظامی شامل افسر و سرباز در جنوب عربستان کشته شده اند که خبرگزاری عربستان به ۲۶ نفر از آنها اذعان کرده است.

تعداد زخمی شدگان در همین دوره یعنی از اول تا سی ام ژوئن ۲۰۱۸ به ۴۶ نظامی رسیده است.

المسیره گزارش داد: رژیم سعودی به منظور کاستن از تلفات نظامیان خود به مزدوران سودانی و یمنی و دیگر ملیتها در جنوب این کشور روی آورده است که مزدوران آن متحمل خسارات سنگین شده و همه در جریان عملیات ارتش و کمیته های مردمی یمن خسارات و تلفات سنگینی متحمل می شوند اما مقامات سعودی کتمان می کنند.