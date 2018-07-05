به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی بنا پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازرسی و نظارت هیئت قضایی، انتظامی و تعزیرات حکومتی استان از مراکز مرتبط با حوزه سلامت و درمان افزود: این تعداد مراکز غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون و با همکاری دستگاه های مربوط پلمپ شده است.

وی در بیان علت پلمپ این مراکز بیان داشت: این مراکز بدون صلاحیت حرفه ای و بدون داشتن مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح در محیط های غیراستاندارد و غیربهداشتی و بدون داشتن مبادرت به ارایه خدمات درمانی، دندانپزشکی، طب سنتی، حجامت و تزریقات و پانسمان می کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: در بازرسی از این مراکز مقادیر قابل توجهی تجهیزات و مواد دندانپزشکی، داروهای غیرمجاز، داروهای ضد درد، سرنگ های غیرمجاز، وسایل غیربهداشتی حجامت و داروهای خارج از چرخه کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به وقوع تخلفات مالی گسترده در این مراکز غیرمجاز افزود: چنانچه در یکی از مراکز ارایه طب سنتی غیرمجاز، طی ۴۱ روز بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال توسط موسسه از مراجعان پول اخذ شده است.

رضایی بنا با اشاره به خطرات ناشی از انتقال بیماریهای واگیر در این مراکز ادامه داد: ترشحات خون و مایعات بدن یکی از راه های انتقال انواع بیماریهای واگیر همانند ایدز و هپاتیت و سایر بیماری های خطرناک به انسان بوده، لذا در چاچوب فعالیت غیرقانونی چنین مراکز فاقد مجوزی احتمال انتقال بیماری به مراجعان بسیارزیاد است.

وی با تاکید بر اینکه متولیان عرصه سلامت استان در راستای حفظ و تامین سلامت جامعه، بدون هیچ اغماض و گذشتی قاطعانه برخورد می کنند، متذکر شد: در این زمینه انتظار داریم مراجع ذیصلاح نیز به همراه مردم استان دانشگاه علوم پزشکی را در این امر مهم و حساس یاری کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان از مردم اردبیل خواست فریب خدمات ارزان این مراکز را نخورده و از مراجعه به مراکز غیرمجاز که سلامت افراد را تهدید می کنند، خودداری کرده و فعالیت مراکز متخلف را به مراجع ذیصلاح و واحد نظارت بر درمان دانشگاه اطلاع و یا با شماره تلفن ۳۳۵۱۷۲۲۶ – ۰۴۵ اطلاع رسانی کنند.