پیام هیات مدیره‌ ایسفا به ۲ نماینده ایران در آکادمی اسکار

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مدیره ایسفا (انجمن فیلم کوتاه ایران) در پیامی به فرنوش صمدی و علی عسگری فیلمسازان جوان ایرانی که به عضویت آکادمی اسکار درآمده اند، آورده است: «چه چیز میتواند خوشتر از آن باشد زبان هنر که مملو از عشق و صلح است و ضرورت آن آزادی، راه ببرد به دورها و دورترهای کره خاک که زبان سیاستش این روزها نه چندان از صلح میگوید، نه عشق و نه آزادی؟
این روزها دو فیلمساز از جامعهی فیلم کوتاه ایران برای اولین بار به عضویت آکادمی اسکار درآمدند.
هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران برگزیده شدن فرنوش صمدی و علی عسگری اعضای خوش ذوق ایسفا در آکادمی اسکار را به ایشان و جامعه سینمایی تبریک گفته و راه روشنی برای جامعه فیلم کوتاه آرزو میکند.
هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران تیرماه ۹۷»
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