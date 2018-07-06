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۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۱

پیام هیات مدیره‌ ایسفا به ۲ نماینده ایران در آکادمی اسکار

پیام هیات مدیره‌ ایسفا به ۲ نماینده ایران در آکادمی اسکار

در پی انتخاب فرنوش صمدی و علی عسگری برای عضویت در آکادمی اسکار، هیات مدیره ایسفا در پیامی این اتفاق را به دو عضو جامعه فیلم کوتاه ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مدیره ایسفا (انجمن فیلم کوتاه ایران) در پیامی به فرنوش صمدی و علی عسگری فیلمسازان جوان ایرانی که به عضویت آکادمی اسکار درآمده اند، آورده است: «چه چیز می‌تواند خوشتر از آن باشد زبان هنر که مملو از عشق و صلح است و ضرورت آن آزادی، راه ببرد به دورها و دورترهای کره‌ خاک که زبان سیاستش این روزها نه چندان از صلح می‌گوید، نه عشق و نه آزادی؟

این روزها دو فیلمساز از جامعه‌ی فیلم کوتاه ایران برای اولین بار به عضویت آکادمی اسکار درآمدند.

هیات مدیره‌ انجمن فیلم کوتاه ایران برگزیده شدن فرنوش صمدی و علی عسگری اعضای خوش ذوق ایسفا در آکادمی اسکار را به ایشان و جامعه‌ سینمایی تبریک گفته و راه روشنی برای جامعه‌ فیلم کوتاه آرزو می‌کند.

هیات مدیره‌ انجمن فیلم کوتاه ایران تیرماه ۹۷»

کد مطلب 4339844

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