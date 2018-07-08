رسول یونان مش حسن شد/ اکران «گاباره» در «هنر و تجربه»

عباس رافعی تهیه کننده فیلم «گاباره» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این اثر در حال حاضر آماده نمایش شده است، گفت: طی روزهای آینده برای درخواست پروانه نمایش این پروژه اقدام می کنیم تا هرچه سریعتر بتوانیم آن را اکران کنیم.

وی بیان کرد: کارگردانی «گاباره» را مصطفی الماسی برعهده دارد و قرار است به زودی در گروه سینمایی «هنر و تجربه» نمایش داده شود.

این تهیه کننده و کارگردان سینما با اشاره به اینکه «گاباره» به معنای محل تجمع گاوها است، تاکید کرد: فیلم «گاباره» روایت مدرن و امروزی داستان عزاداران بیل اثر غلامحسین ساعدی است که فیلمنامه آن را جواد مقیمی نوشته و نگاهی متفاوت به فیلم «گاو» ساخته داریوش مهرجویی دارد و به نوعی می توان آن را نگاه امروزی به این اثر دانست.

وی با اشاره به بازیگر متفاوت این اثر بیان کرد: رسول یونان شاعر و داستان نویس نقش مش حسن را در این فیلم بازی کرده است و لیلا موسوی، خاطره مهربان، ناهید نوبخت، حمید خدا بنده لو و محمد حسین کردی از دیگر بازیگران این فیلم به شمار می روند.

رافعی در پایان گفت: فیلمبرداری این فیلم در روستای نظر آباد کرج در سرمای زمستان سال ۹۶ انجام شده است.

از جمله عوامل این پروژه عبارتند از تهیه کننده عباس رافعی، کارگردان: مصطفی الماسی، مجری طرح: خاطره مهربان، نویسنده: جواد مقیمی، تدوین: کاوه عزیزی، طراح گریم: مهرداد قلی پور، مدیر تصویربرداری: عزت الله عزیزی، مدیر صدابرداری: بهروز معاونیان، طراح صحنه و لباس: الهه سعادتی، مدیر صحنه: مجتبی پور صفری، مدیرتولید: رامین الماسی، بازیگران: رسول یونان، لیلا موسوی، خاطره مهربان، ناهید نوبخت، شاهرخ شیخی، رومینا بختیاری، تیام بختیاری، حمید خدا بنده لو، محمد حسین کردی، داریوش رحیم زاده، مسیح صفری.