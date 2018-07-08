اطلاعیه شرکت رامک خودرو در خصوص ممنوعیت واردات خودروهای سواری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه صنعتی رامک خودرو ضمن سپاس از حسن نظر مشتریان معزز و وفادار خود به‌منظور آگاهی بیشتر آن گرامیان متعاقب دستور ممنوعیت واردات خودروهای سواری توسط وزارت محترم صمت و به دنبال آن انتشار لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

۱- در تیرماه ۱۳۹۶ بدون هیچ اعلام قبلی سایت ثبت سفارش برای خودروهای وارداتی بسته و این رویه تا دی‌ماه ۱۳۹۶ ادامه یافت. وقفه ۶ ماهه فوق ضمن ایجاد اختلال در امور سفارش گذاری خارجی جاری اکثر شرکت‌های وارد کننده، امکان تصحیح ثبت سفارش خودروهای مدل ۲۰۱۸ را هم از شرکت‌ها سلب کرد.

۲- با اعلام مجدد گشایش سایت ثبت سفارش در دی‌ماه ۱۳۹۶ به طور ناگهانی تعرفه‌های جدید واردات خودرو با افزایشی تقریبا دوبرابری اعلام شد.

۳- پس از گشایش مجدد سایت ثبت سفارش با توجه به گذشت ۶ ماه از بسته بودن ثبت سفارش و افزایش تعرفه‌های واردات نیاز بود تا مجوزات قانونی برای واردات خودروها به‌روزرسانی شود و دوباره ثبت سفارش‌های جدید دریافت شد که این علاوه بر تحمیل هزینه‌های دوباره لااقل یک ماه از وقت شرکت را به خود مصروف داشت.

۴- مجددا و به ناگاه در بهمن‌ماه پیرو دستور معاون اول محترم ریاست جمهوری واردات از چهار کشور کره، چین، ترکیه و هند منوط به انتقال ارز فقط از طریق بانک مرکزی شد. این دستورالعمل:

الف: باعث شد تمامی ثبت سفارش های انجام شده نیاز به اصلاح در نحوه انتقال ارز پیدا کنند.

ب : فرآیند سفارش گذاری، خرید و حمل خارجی شرکت‌هایی نظیر رامک خودرو که نماینده مستقیم از کشور کره هستند، را تحت تاثیر قرارداده و موجب افزایش مدت زمان چرخه سفارش گذاری، تولید، حمل و ترخیص شد.

۵- این شرکت به منظور انجام دستورالعمل جدید فوق با انجام اصلاحات لازم در اسناد ثبت سفارش، تقاضای انتقال ارز مورد نیاز را به بانک عامل خود تسلیم کرد و متعاقب آن معادل ریالی وجه مورد درخواست نزد بانک عامل کارسازی شد. شایان ذکر است در زمان واریز وجه، نرخ ارز بر اساس نرخ ارز آزاد اعلامی در سایت «سنا ریت» محاسبه و منظور شد.

۶- با توجه به محدودیت زمانی در اسفندماه و زمان بر بودن فرآیند انتقال ارز از طریق بانک، بخش کمی از گشایش ارزی در اسفندماه و مابقی به فروردین ماه انتقال پیدا کرد.

۷- در فروردین‌ماه ۱۳۹۷ به ناگاه بازار ارز دچار تلاطم شدید نرخ و عرضه شد که تهیه ارز به نرخ آزاد و انتقال از سیستم بانکی را مقدور نساخت. در این شرایط توسط دولت محترم قوانین ارزی جدید با تک نرخی شدن آن جهت تمامی کالاها اعلام شده و خرید و انتقال ارز خارج از این سیستم قاچاق اعلام شد.

۸- با اعلام این قوانین نیاز به تصحیح در ثبت سفارش ها و اعلام درخواست جدید به بانک‌ها ضروری شد که باردیگر هم هزینه‌های جدید و هم زمان را به فرآیند کاری شرکت تحمیل کرد.

۹- در شرایطی که قوانین ارزی در حال تکوین توسط بانک مرکزی بود به سبب آنکه تاخیر بیشتر در انتقال ارز باعث طولانی شدن فرآیند سفارش گذاری و تولید خودروها می‌شد، گروه صنعتی رامک خودرو با استفاده از اعتبار خود در نزد شرکت سانگ یانگ نسبت به قطعی کردن سفارش‌ها اقدام کرد.

۱۰- پس از ثبت درخواست در سیستم ارزی جدید بانک مرکزی کلیه درخواست‌ها هفته‌ها به علت کثرت متقاضیان در صف بررسی، تایید و تخصیص قرار گرفت. نهایتا بخشی از درخواست‌های این شرکت (مطابق لیست اعلام شده در رسانه‌ها) تایید و الباقی با اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو تا این تاریخ بلاتکلیف مانده است.

۱۱- جهت تنویر افکار شما گرامیان باید به اطلاع برساند مبالغ ارزی فوق الاشاره هرگز در اختیار این شرکت قرار نگرفته و بلکه در سیستم بانکی و بر اساس قوانین بانکی کشور در قبال خرید کالا و ارایه اسناد حمل به حساب فروشنده در کشور کره واریز خواهد شد.

۱۲- با توجه به شرایط و محدودیت‌های ایجاد شده در سیستم حمل دریایی (افزایش هزینه‌های حمل تا سه برابر)، این شرکت پیش بینی می‌کند خودروهای خریداری شده با ارزهای فوق به منظور ترخیص، در شهریور و مهرماه وارد گمرکات کشور شود.

۱۳- این شرکت قطعا بر اساس اولویت ثبت نام خریداران محترم و با منظور کردن نرخ ارز دریافتی بهای نهایی خودروهای مشتریان را محاسبه و پس از ترخیص از گمرکات تحویل خواهد کرد.

۱۴- این شرکت آمادگی دارد تمامی اسناد و مدارک مثبته در تایید اظهارات فوق را عندالزوم به مراجعه ذیصلاح تقدیم کند.

در انتها گروه صنعتی رامک خودرو بار دیگر بر حفظ حقوق مشتریان خود تاکید داشته و سربلندی و نیکنامی هموطنان عزیز را از درگاه باری تعالی آرزومند است.