نرخ انواع ارز ثابت ماند/ هر دلار ۴۲۹۳ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه هفدهم تیرماه) بدون تغییر نسبت به دیروز ۴۲ هزار و ۹۳۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۷ هزار و ۶۱ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر در مدت مشابه ۵۰ هزار و ۴۶۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۳۶۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۲۱ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۴۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۶۷ ریال، روپیه هند ۶۲۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۶۹۰ ریال، دینار کویت ۱۴۱ هزار و ۷۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۵ هزار و ۳۱۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۷۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۷۲ ریال، ریال عمان ۱۱۱ هزار و ۶۵۲ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۸۱۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۸۴ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۳۸۵ ریال، روبل روسیه ۶۸۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۷۹۵ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۲۳ ریال، لیر سوریه ۸۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۸۹۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۴۴۹ ریال، دینار بحرین ۱۱۴ هزار و ۱۷۸ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۱۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۹۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۸ هزار و ۸۳۶ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۸۶ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۳۲۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۶۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹هزار و ۵۵۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۶۲۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۵۲۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۴۹۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۸۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۴۶۶ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۲۵۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۰ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۹۹ ریال ارزش‌گذاری شد.