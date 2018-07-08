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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۵۳

با اعلام بانک مرکزی؛

نرخ انواع ارز ثابت ماند/ هر دلار ۴۲۹۳ تومان

نرخ انواع ارز ثابت ماند/ هر دلار ۴۲۹۳ تومان

بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارزها بدون تغییر نسبت به روز شنبه ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه هفدهم تیرماه) بدون تغییر نسبت به دیروز ۴۲ هزار و ۹۳۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۷ هزار و ۶۱ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر در مدت مشابه ۵۰ هزار و ۴۶۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۳۶۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۲۱ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۴۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۶۷ ریال، روپیه هند ۶۲۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۶۹۰ ریال، دینار کویت ۱۴۱ هزار و ۷۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۵ هزار و ۳۱۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۷۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۷۲ ریال، ریال عمان ۱۱۱ هزار و ۶۵۲ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۸۱۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۱۸۴ ریال، لیر ترکیه ۹هزار و ۳۸۵ ریال، روبل روسیه ۶۸۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۷۹۵ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۶۲۳ ریال، لیر سوریه ۸۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۸۹۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۴۴۹ ریال، دینار بحرین ۱۱۴ هزار و ۱۷۸ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۱۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۹۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۸ هزار و ۸۳۶ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۸۶ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۳۲۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۶۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹هزار و ۵۵۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۶۲۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۵۲۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۴۹۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۸۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۴۶۶ ریال، منات آذربایجان ۲۵ هزار و ۲۵۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۰ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۹۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

کد مطلب 4341327
فرشته رفیعی

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