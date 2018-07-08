به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نشست کتابخانه ملی، با بیان اینکه امروز سهم زبان و خط فارسی در محتوای وب به ۲ درصد رسیده و این سهم باید مطابق اهداف در نظر گرفته شده به ۴ درصد برسد، گفت: یکی از ‌مطمئن ترین شیوه های حفاظت از مالکیت معنوی آثار بکارگیری فناوری بلاکچین است و این فناوری باید در کتابخانه ملی استفاده شود.

وی با اشاره به لزوم اهمیت گسترش زبان فارسی در فضای وب افزود: امروز نسل نوینی از فناوری در حال ظهور است که بر اساس آن دیگر لازم نیست گروهی برای تهیه حافظه ملی ایرانیان به طور اختصاصی کار کنند، بلکه پدید آورندگان ایرانی به آسانی می توانند آثار خود را به محتواهای مناسب تبدیل کنند و فقط مدیریت آن در کتابخانه ملی صورت می گیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به کاربردهای فناوری بلاکچین در حفاظت از مالکیت معنوی آثار ادامه داد: هرچند عده ای همواره به دنبال بستن شبکه های اجتماعی هستند که البته عملی نیست اما با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی می توان هم اطلاعات را ترویج داد و هم از مشارکت سایر اعضا بهره‌ مند شد. به طور مثال امروز با مشارکت نویسندگان در قید حیات می توان کل منابع مکتوب اعم از کتاب و نشریات را از طریق ایجاد کمپین هایی با هزینه های اندک به صورت دیجیتالی گردآوری کرد.

آذری جهرمی با تاکید بر اینکه با بهره گیری از ظرفیت بی نظیر شبکه های اجتماعی می توانیم حافظه ملی ایرانیان را با کمک و همراهی ایرانیان بسازیم، اظهار کرد: وزارت ارتباطات وظیفه توسعه محتوای ملی و بومی را عهده دار است و چه محتوایی بهتر و ارزشمند تر از گنجینه های مکتوب پدید آورندگان ایرانی که در شبکه ملی اطلاعات استفاده شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و ایجاد مشارکت عمومی می‌توان تولید و ترویج محتوای فارسی در فضای وب را افزود، گفت: البته باید پلتفرم هایی بر مبنای دسترسی آزاد به اطلاعات مهیا شود تا کسب وکارهای نوپا جذب شوند و با استفاده از ظرفیت های خود از این منابع ارزش افزوده ایجاد کنند.

وی با تاکید بر در دسترس عموم قرار دادن منابع و داده ها در کتابخانه ملی افزود: اگر این منابع اطلاعات به صورت آزاد در دسترس قرار گیرد، امکان بکارگیری هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای تشخیص نسخه های شبیه سازی شده و کپی فراهم خواهد شد و بدین طریق برای حفظ مالکیت معنوی صاحب اثر گام برداشت و این خود زمینه ایجاد یک نوع کسب و کار جدید است.

آذری جهرمی با بیان اینکه باید در کتابخانه ملی از فناوری بلاکچین استفاده و استانداردهای داده ها را نیز بازتعریف کنیم، اظهار کرد: امروز سطوح مطالعه در جامعه تا حدود زیادی کاهش یافته است که یکی از علل آن، تغییر عادت مطالعه مردم است. چراکه امروزه مردم عادت کرده اند به جای کتاب، گوشی وتبلت دست بگیرند، بنابراین با دسته بندی کردن وهشتگ زدن می توان مطالب مورد علاقه مردم را به راحتی در اختیارشان قرار داد.