دلیل تاخیر در تدوین سند سینما/ پیش نویس به صنوف ارایه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تدوین سند سینما با حضور محمد حسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای کمیسیون و محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی شنبه ۱۶ تیرماه در موزه سینما برگزار شد.

محمدحسین ایمانی خوشخو در این جلسه با اشاره به ضرورت و هدف تدوین اسناد هنری در کمیسیون هنر و معماری و تصویب آنها در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تدوین اسناد هنری در کمیسیون و تصویب آنها در شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند بین دستگاه های مختلف هماهنگی ایجاد کند و راهگشا باشد.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: سه گروه با حوزه سینما ارتباط دارند که نهادهای حاکمیتی، تولیدکنندگان حوزه سینما و مخاطبان و مردم هستند و ضرورت دارد سند سینما به گونه ای تدوین شود که یک تعامل سازنده بین این سه گروه را محقق کند و با رعایت حقوق و مشخصه های هر سه حوزه، سندی پویا و هدفمند برای سینما تدوین شود.

وی با اشاره به طرح هایی که در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، توضیح داد: تاکنون طرح دانشگاه هنرهای ایرانی، اسلامی فرشچیان و سند معماری که در این کمیسیون تدوین شده، در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. پس از سند معماری، سند سینما پس از نهایی شدن دومین سندی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح می شود تا به تصویب برسد. با توجه به موفقیت های سینمای ایران پس از انقلاب و افتخارات سینمای ایران در رویدادهای بین المللی ضرورت دارد چهل سال دوم انقلاب اسلامی را به نحوی پیش ببریم که در حوزه سینما ناهماهنگی نباشد و فضای مناسب برای توسعه سینما در تعامل و هماهنگی فراهم شود.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: دلیل اینکه زمان تدوین سند سینما طولانی شد این است که سعی می شود نظرات گوناگون افراد و نهادهای متخصص و در ارتباط گرفته شود. سازمان سینمایی نیز برای همکاری در تدوین سند سینما اعلام آمادگی کرد تا با توجه به ارتباط با اهالی سینما، با آنها مشورت کند و دیدگاه های صنوف سینمایی را برای تدوین سند گردآوری کند. بی تردید این سند به عنوان سند بالادستی پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه ها را ملزم می کند که مفاد سند را اجرا کنند و هماهنگ باشند و مسئولیت اصلی نیز بر عهده سازمان سینمایی است.

در این جلسه درباره کلیات و ساختار سند سینما بحث و گفتگو و قرار شد جلسه آینده کمیسیون هنر و معماری نیز با موضوع سند سینما با بررسی نظرات اهالی سینما که سازمان سینمایی جمع آوری و طرح می کند، در موزه سینما برگزار شود.

محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی در این جلسه گفت: توجه به حقوق همه صنوف و نهادهای سینمایی و مخاطبان و مردم در تدوین سند ضروری است و با همکاری سازمان سینمایی پیش نویس سند برای بررسی به صنوف و اهالی سینما ارایه شود تا دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار گیرد.