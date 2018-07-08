به گزارش خبرگزاری مهر، زلاتکو کرانچار درباره روند آماده سازی تیم فوتبال امید گفت: بازیکنان تیم ملی فوتبال امید با انگیزه و شاداب تمرینات خود را برگزار می کنند تا در مصاف با حریفان خود در جاکارتا آماده باشند. وضعیت ملی پوشان مطلوب بوده و بازیکنانی در اردو حضور دارند طبق برنامه های کادر فنی پیش می روند.

وی در ادامه درباره حضور بازیکنانی که در این اردو شرکت نداشتند گفت: با هماهنگی مدیر تیم، اجازه دادیم تا بازیکنان تیم تراکتورسازی تبریز در کمپ تمرینی تیم خود حضور داشته باشند و در اردوی نهایی که متصل به اعزام است، به بازیکنان ملحق شوند.

سرمربی تیم فوتبال امید درباره دیدار برابر عربستان گفت: عربستان همیشه تیم خوبی را در اختیار داشته و قطعا تیم با کیفیتی است. رقابت اول در هر تورنمنتی سخت بوده و بدون شک با توجه به اردوهای تدارکاتی و بازیهای دوستانه ای که برگزار خواهیم کرد، با آمادگی برابر این تیم به میدان می رویم. گروه ما بسیار سخت است. به غیر از عربستان، کره شمالی و میانمار تیمهایی هستند که مقابل آنها بازی راحتی نداریم. باید تیم را آماده و مهیا کنیم تا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته و نمایش قابل قبولی را ارائه کنیم.

وی عملکرد تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۸ را بسیار مطلوب و راضی کننده دانست و گفت: تیم ملی ایران در ۲۰۱۸ بهتر از ۲۰۱۴ در برزیل حاضر شد و بهترین نتیجه ای را که می توانست گرفت. نتیجه ای که برابر مراکش و پرتغال داشتیم ، بسیار راضی کننده و عالی بود. به لحاظ بازیسازی و کیفیت خوب ظاهر شدیم. در بازی برابر پرتغال گام رو به جلویی برداشتیم و متاسفانه نتوانستیم از یکسری ضعف‌های این تیم استفاده کنیم و بتوانیم به مرحله بعدی صعود کنیم اما همه هواداران و مسئولین از بازی تیم ملی فوتبال ایران راضی بودند چرا که بهترین عملکرد را از خود به جای گذاشتند.

وی در پایان در خصوص حمایت فدراسیون فوتبال از تیم ملی فوتبال گفت: خوشبختانه حمایت بالا و مطلوب مسئولین فدراسیون از این تیم، باعث شده تا با انگیزه و تلاش بالا خود را برای بازیهای پیش رو آماده کنیم. مانند همیشه نیازمند بالاترین حمایت از سوی فدراسیون فوتبال هستیم که مطمئنم مجموعه فدراسیون و اعضای هیات رئیسه از ما حمایت می کنند.