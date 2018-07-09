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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

با امضای قرارداد ۵ میلیون دلاری؛

ایرباس کاوشگر مریخ طراحی می کند

ایرباس کاوشگر مریخ طراحی می کند

سازمان فضایی اروپا قراردادی ٥.٢ میلیون دلاری با ایرباس امضا کرده تا یک کاوشگر با قابلیت جمع آوری نمونه های خاک مریخ را طراحی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت،  در ماه آوریل ناسا و سازمان فضایی اروپا برای بررسی امکان ارسال نمونه از خاک مریخ به زمین با یکدیگر موافقت کردند. 

اکنون سازمان فضایی اروپا قراردادی ٥.٢ میلیون دلاری با ایرباس امضا کرده تا طرح اولیه یک کاوشگر با قابلیت جمع آوری نمونه از سطح مریخ را ارائه کند. این سازمان فضایی گروهی از مهندسان ایرباس در استیونیج انگلیس را برای این ماموریت انتخاب کرده زیرا آنها مشغول ساخت کاوشگر ExoMars هستند. کاوشگر مذکور قرار است در ٢٠٢١ میلادی به مریخ ارسال شود.

به هرحال  ماموریت کاوشگر جدید برخلاف ExoMars و تمام ابزارهای علمی اش، یافتن و جمع آوری محفظه های حاوی نمونه از خاک مریخ است که کاوشگر Mars۲۰۲۰ ناسا آماده می کند.  اما این بدان معنا نیست که طراحی چنین وسیله ای کار آسانی است. 

 کاوشگر Mars۲۰۲۰  با حفاری در سطح مریخ نمونه هایی را جمع آوری و در ٣٠ لوله آزمایشگاهی آماده می کند. این لوله ها در نقاط مختلف سیاره پراکنده هستند.

کاوشگر ایرباس باید بتواند نمونه ها را از فاصله دور ردیابی کند و به طور خودکار به مکان مورد نظر برود. در مرحله بعد کاوشگر با بازوی رباتیک نمونه ها را برداشته و آنها را در یک مخزن نگهداری می کند.  همچنین این کاوشگر باید هر روز مسیر  خود را برنامه ریزی کند. 

کد مطلب 4342110
شیوا سعیدی

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