توقف محاصره منزل شیخ عیسی قاسم بعد از خروج از بحرین بی ارزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نشر شایعه هایی مبنی بر نیت رژیم آل خلیفه به توقف محاصره منطقه الدراز، محل سکونت آیت الله شیخ عیسی قاسم که از سال ۱۳۹۵ در محاصره نظامی است اهالی این منطقه با صدور بیانیه ای هرگونه اقدام رژیم بحرین برای توقف این محاصره پس از خروج آیت الله عیسی قاسم از بحرین برای درمان را بی معنا و بی ارزش خواندند.

آنها تاکید کردند در صورت توقف این محاصره از هیچ طرفی تقدیر و تشکر بعمل نخواهند آورد چرا که توقف این محاصره حق آنها و آیت الله شیخ عیسی قاسم که ساکن این منطقه بوده است می باشد.

در این بیانیه هم چنین آمده است: محاصره ظالمانه این منطقه و محاصره آیت الله شیخ عیسی قاسم که بیش از ۲ سال قبل تا کنون در جریان بوده است باعث نشده و نخواهد شد که آنها از رهبرشان دست بکشند.



اهالی منطقه الدراز در پایان با اشاره به فرمود ه های قمر بنی هاشم حضرت ابالفضل العباس (ع) در مقابل امان نامه لشکر یزید آورده اند: «لعنکم الله ولعن أمانکم، أتؤمنوننا..» خداوند شما و امان نامه تان را لعنت کند، آیا به ما امان میدهید در حالی که عالم ربانی شریف متقی آیت الله شیخ عیسی قاسم هیچ امانی ندارد؟ شعار ما همان شعار رهبرمان است : «لن نرکع الا لله» ، در مقابل هیچ کسی جز خداوند کمر فرو نخواهیم آورد.