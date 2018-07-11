اجرای ۲۳ پروژه کلیدی اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار شامگاه چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی واحد پرورش گاو شیری در لرستان، اظهار داشت: لرستان یکی از استان هایی است که می تواند در همه حوزه ها به ویژه کشاورزی به کمک توسعه ملی بیاید.

وی با بیان اینکه سالانه سه میلیون تن محصول کشاورزی به ارزش پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد در لرستان تولید می شود، افزود: همچنین بالغ بر ۱۶۰ هزار تن تولیدات دامی داریم که شامل ۲۸ هزار تن گوشت قرمز و ۶۵ هزار تن تولید گوشت مرغ می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولید ۲۷ هزار تن ماهی، هزار و ۶۰۰ تن عسل و هفت هزار تن تخم مرغ در لرستان، عنوان کرد: با جایگزینی دام ها و اصلاح نژاد به دنبال افزایش بهره وری در حوزه تولیدات دامی هستیم.

بازدار با تاکید بر اینکه در برنامه ششم توسعه باید واحدهایی با ظرفیت ۱۰ هزار راس دام سنگین ایجاد کنیم، گفت: واحدهایی با ظرفیت شش هزار راس دام در حال ساخت هستند و پیش بینی می شود واحدهای سه هزار راس دام نیز با تا پایان سال بهره برداری شوند.

وی یادآور شد: ۲۳ پروژه کلیدی در جهاد کشاورزیی در نظر گرفته شده که در راستای اقتصاد مقاومتی و ارتقای امنیت غذایی هستند.