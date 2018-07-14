نصب ۳۸پست برق کمکی برای کاهش قطع حفاظتی برق

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برخی شایعاتی که در فضای مجازی منتشر می شود گفت: برخی از افراد در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برخی شبهات و شایعات را مطرح می کنند از جمله اینکه در شرایط بحرانی و قطعی های مکرر برق، صادرات برق به سایر کشورها صورت می گیرد در حالی که به هیچ وجه چنین موضوعی صحت ندارد .

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز حجم خاموشی های رخ داده در طی روزهای اخیر را ۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات اعلام کرد و افزود: خاموشی ها از اوائل تیرماه و بسته به نیاز و مدیریت شبکه صورت می گیرد و خاموشی ها متناسب با مصرف ها تقسیم بندی می شود که حجم این خاموشی ها در حوزه تبریز ۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات بوده است.

کاظمی با بیان اینکه هر یک درجه گرم شدن بیشتر دما باعث افزایش ۵۰ مگاواتی بار می شود ادامه داد: وقتی این حالت اتفاق می افتد تجهیزات حفاظتی پست اعمال می شود که ترانس نسوزد و در طی یک هفته هفت ترانس برق سوخته است. برای اینکه تجهیزات حفاظتی اعمال شود تا ترانس ها نسوزد شاهد خاموشی های بیشتر علاوه بر برنامه قطعی برق هستیم.

وی از اخذ مجوز برای نصب پست های کمکی برای تجهیزات حفاظتی خبر داد و اظهارداشت: با تلاش همکاران مجوزهای لازم برای نصب پست های کمکی اخذ شده و نصب تجهیزات آغاز شده است و در فاز اول نصب تجهیزات همکاران ما در امور برق ستارخان هفت پست، امور برق باغمیشه پنج پست، امور برق گلستان هفت پست، امور برق ائل گلی سه پست و امور برق قراملک هفت پست کمکی برق نصب می کنند .

کاظمی ادامه داد: یکسری از این پست های کمکی وارد مدار شده اند و یکسری دیگر نیز در حال احداث هستند. و درصدد هستیم با استقرار پست های کمکی از بحث قطع حفاظتی جلوگیری شود و برنامه خاموشی ها طبق زمان بندی صورت گیرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق تبریز با اشاره به حجم انبوه شهروندانی که با سامانه ۱۲۱ تماس می گیرند گفت: سامانه ۱۲۱که پاسخگوی مشترکین است همزمان به ۶۰ تماس تلفنی جواب می دهد وقتی حجم تماس های افزایش می یابد از نظر اصطلاح فنی " تماس های بهمنی" رخ می دهد و خطوط مختل می شود و عموم مردم از اینکه نمی توانند برای سوالات خود پاسخی دریافت کنند گلایه مند می شوند.

وی در این زمینه از شهروندان درخواست کرد شهروندانی که از برنامه خاموشی ها اطلاع پیدا می کنند تا حد ضرورت سامانه پاسخگویی ۱۲۱ را اشغال نکنند تا خطوط برای سایر شهروندانی که خاموشی داشته و سوالات مبهمی دارند بتوانند راحت تر تماس بگیرند.

کاظمی از اعلام شماره تماس های جداگانه ای بر اساس مناطق جغرافیایی سطح شهر خبر داد و گفت: برای سهولت دسترسی شهروندان از فردا در سایت شرکت توزیع برق تبریز بر اساس نقشه جغرافیایی بر اساس مناطق شماره تماس اعلام می شود تا شهروندانی که نتوانسته اند با سامانه ۱۲۱ تماس حاصل کنند با این شماره ها راحت تر بتوانند درخواست های خود را مطرح کنند.

همچنین برای واحد روابط عمومی شرکت توزیع برق تبریز سامانه پیامکی طراحی شده است که از فردا در سایت شرکت اطلاع رسانی می شود.

وی دوره پیک مصرف برق را از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور اعلام کرد و اظهارداشت: اگر عموم شهروندان تا اواسط مرداد همراهی کنند کمبودها به حداقل می رسد

مدیر عامل شرکت توزیع برق تبریز در مورد پیک مصرف برق گفت : پیک مصرف برق تبریز بدون اعمال خاموشی ها به ۸۸۰ یا ۸۹۰ مگاوات می رسد و با اعمال خاموشی ها ۷۶۵ مگاوات است .

کاظمی نیاز مصرف برق استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل را ۳۴۰۰ مگاوات اعلام کرد و افزود: از این میزان نیاز مصرفی تقریبا ۲۰۰ مگاوات آن مردم سه استان همکاری کرده اند.

وی افزود : در ۱۰ روز گذشته ۳۰۰ مگاوات خاموشی برای این سه استان اعمال شده است، با وجودی که این خاموشی ها مطلوب نیست ولی اگر این خاموشی ها اتفاق نیفتد عمق مشکلات به وجود آمده خیلی عمیق تر از این خواهد شد.

کاظمی مصارف خانگی برق را ۳۸ درصد عنوان کرد و افزود: از این میزان ۴ یا ۵ درصد مشترکین پر مصرف هستند.

بنابه گفته وی ۱۰۰ میلیون کیلومتر ساعت تلفات غیر فنی جمع آوری شده است در حالی که طی سال گذشته فقط هشت میلیون کیلومتر ساعت تلفات جمع آوری شده بود.