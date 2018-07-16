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۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۹

سرپرست فرمانداری شادگان مطرح کرد؛

جزئیات آمار مرگ و تولد در شادگان/ تولد ۵۰۹ پسر در مقابل ۴۴۴ دختر

جزئیات آمار مرگ و تولد در شادگان/ تولد ۵۰۹ پسر در مقابل ۴۴۴ دختر

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان جزئیات آمار مرگ و تولد در سه ماه اول سال جاری در این شهرستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجیان عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار ولادت در شادگان طی سه ماه نخست امسال اظهار کرد: در مدت زمان یاد شده ۹۵۳ مورد ولادت در شهرستان به ثبت رسیده است.

وی بیان داشت: از این تعداد ۵۰۹ پسر و ۴۴۴ دختر در شهرستان شادگان متولد شده‌اند.

حاجیان تصریح کرد: از کل فوت‌های ثبت شده در این مدت ۱۲۷ نفر یعنی ۷۱ مرد و ۵۶ زن بوده است.

 وی در ادامه گفت: درسه ماهه نخست امسال تعداد ٥٣٣ مورد ازدواج و طلاق به ثبت رسیده که ۴۹۰ فقره ازدواج و ۴۳ فقره طلاق بوده است.

سرپرست فرمانداری شادگان افزود: ثبت به موقع وقایع چهارگانه جمعیتی یعنی تولد، وفات، ازدواج و طلاق از امور مهمی است که توسط اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از جمله داده های جمعیتی قابل استناد برای برنامه ریزان و مسئولان محسوب می شود.

حاجیان درپایان گفت: اداره ثبت احوال شهرستان شادگان با بهره گیری از نیروهای توانمند و حداکثر امکانات موجود آمادگی ارائه حداکثری خدمات مربوط به این حوزه را دارا است.

کد مطلب 4348486

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