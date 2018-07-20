به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضوان طلب رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: با رعایت اصل کرامت نباید هیچ یک از اعضای هیات علمی با بی‌مهری مواجه شوند، ضمن اینکه با راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت مدارک، سرعت و دقت رسیدگی به پرونده ها را افزایش داده ایم و با شفاف سازی، فرآیندهای نظارت برآن را اجرا می کنیم.

وی تصریح کرد: متقاضیان در صورت بروز مشکل می‌توانند از طریق همان سامانه، هنگام ثبت نام و یا با مراجعه به وزارت علوم شکایت خود را مطرح کنند.

رضوان طلب با بیان اینکه دوره رسیدگی به پرونده هایی که به صورت کامل به مرکز جذب منتقل شده اند، بر اساس قانون ۴۵ روز تعریف شده است، افزود: توانسته ایم زمان رسیدگی به پرونده ها را در مرکز جذب کمتر کنیم و در مواردی که بیش از این جدول پرونده ای در مرکز جذب توقف کند، کارشناس پرونده مورد مواخذه قرار می گیرد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، آماری از فعالیت‌های مرکز جذب در خصوص پرونده متقاضیان ارائه داد و گفت: روزانه ۳۷ پرونده از دانشگاه‌های مختلف به مرکز جذب ارسال و به صورت میانگین ۲۵ رأی در مورد وضعیت صلاحیت صادر می‌شود.

وی همچنین افزود: در سال ۹۶، میانگین توقف پرونده ها در دانشگاه ها ۲۵۹ روز و در مرکز جذب ۳۵ روز بوده است.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم در مورد رسیدگی به صلاحیت های علمی عنوان کرد: رسیدگی ما رسیدگی شکلی است و ما به بررسی انجام شده توسط هیات های اجرایی اعتماد می‌کنیم و صلاحیت فرد را مجددا بررسی نمی کنیم بلکه صحت انجام فرایند توسط دانشگاه را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه هیات مرکزی جذب ورود محتوایی به پرونده های ارسالی ندارد، تصریح کرد: بررسی صلاحیت پرونده ها بر عهده هیات اجرایی مرکزی نیست، بلکه این امور در دانشگاه ها باید رسیدگی شود؛ سهم مرکز جذب، پس از نظارت و ارزیابی مدارک، تنها بررسی صحت انجام فرایندها توسط هیات اجرایی است.

رضوان طلب ادامه داد: قائل به اعمال سختگیری های شدید در جذب اعضای هیات علمی نیستیم؛ با توجه به اینکه بر لزوم تدین و فرهنگ انقلابی اساتید تاکید داریم، اما شیوه ها و نگاه های سخت گیرانه را اعمال نمی کنیم.