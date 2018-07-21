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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

با قهرمانی تیم تهران؛

مسابقات تنیس روی میز نونهالان کشور در سقز به پایان رسید

مسابقات تنیس روی میز نونهالان کشور در سقز به پایان رسید

سنندج - مسابقات تنیس روی میز هوپس زیر ۱۰ و ۱۱ سال کشور در شهر سقر به پایان رسید که طی آن تیم تهران بر سکوی نخست ایستاد، کردستان دوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، رقابت های تنیس روی میز قهرمانی هوپس نونهالان کشور به مناسبت دهه کرامت و یادواره ۵۴۰۰ شهید کردستان شامگاه جمعه ۲۹ تیرماه در شهر سقر به پایان رسید.

در این مسابقات ۳۰ تیم از استان های سراسر کشور به مدت سه روز در سالن ورزشی شهید کاظمی سقز در بخش انفرادی و دوبل به رقابت پرداختند.

در بخش انفرادی، سامران کریمی از کردستان بر سکوی نخست ایستاد، محمد رضا نشاطی از تهران دوم شد، پویان نعلی از کردستان و یاسین اصفهانی از قزوین مشترکا عنوان سوم را به دست آوردند.

در نتیجه تیمی، تیم تهران بر سکوی نخست ایستاد، کردستان دوم شد و استان های قم و مازندران به صورت مشترک سوم شدند.

رقابت های تنیس روی میز قهرمانی نونهالان کشور طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ تیرماه به میزبانی شهرستان سقز برگزار شد.

کد مطلب 4352266

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